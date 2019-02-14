На карте мира появилась Северная Македония - через 30 лет так могут называть четвертое мусульманское государство Европы

Македония официально переименовала себя в Северную Македонию в соответствии с соглашением, достигнутым с Грецией, заявило правительство бывшей югославской республики во вторник.

«Условия вступления в силу поправок к Конституции Республики Северная Македония ... соблюдены. Они вступают в силу сегодня, 12 февраля 2019 года, с соответствующим заявлением правительства в официальной газете», говорится в заявлении правительства.

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел, Скопье уведомит Организацию Объединенных Наций об изменении имени в ближайшие дни, когда его использование начнется уже во всем мире.

Напомним, что с 1991 года Греция возражала против того, чтобы ее соседа называли Македонией, потому что в Греции есть своя историческая северная провинция с таким же названием. Греция блокировала интеграцию Македонии в НАТО и ЕС, пока та не сменила название.

Обе стороны завершили свой 27-летний спор, когда они достигли соглашения в июне, договорившись добавить слово "Северная" к имени Македонии.

На прошлой неделе союзники по НАТО подписали протокол о вступлении с Македонией, сделав ключевой шаг к тому, чтобы это балканское государство стало 30-м членом блока.

Ранее во вторник Македония подняла флаг НАТО в главном правительственном здании, пока члены альянса продолжали ратифицировать соглашение о вступлении страны.

Премьер-министр Зоран Заев, выступая на церемонии в столице Скопье, сказал, что Македония достигла «исторической цели», вступив в НАТО под своим новым названием - Северная Македония.

Ну а мы еще напомним читателям, что Северная Македония по прогнозам исследователей уже через 30 лет должна стать четвертым европейским государством с мусульманским большинством населения (помимо Боснии, Албании, Косова). По оценкам исследовательского центра Пью в 2010 году доля мусульман в населении Македонии составляла 39 процентов. К 2050 году предполагается, что эта доля будет составлять 56 процентов. Будет ли тогда страна называться Северной Македонией или как-то иначе — покажет время.