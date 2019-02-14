Саудовский король подтвердил поддержку государственности Палестины

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдуль-Азиз заявил, что его королевство привержено идее создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщает Аль-Джазира. Это заявление прозвучало незадолго до конференции под руководством США по вопросам мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Во вторник саудовский монарх выступил во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом в столице страны Эр-Рияде.

Король Салман сказал, что его страна "постоянно поддерживает Палестину и право ее народа на независимое государство со столицей в оккупированном Восточном Иерусалиме", сообщают официальные саудовские информагентства.

Это обещание прозвучало не случайно, так как ожидается, что США намекнут на свои предложения о мире между Израилем и палестинцами на конференции в Варшаве.

Объявляя о двухдневной конференции в прошлом месяце, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что министры иностранных дел со всего мира примут участие в обсуждении «дестабилизирующего влияния» Ирана на Ближнем Востоке.

Но с учетом того, что большинство крупных европейских держав направили представителей далеко не высокого уровня, США и Польша сменили повестку дня, заявив, что встреча сосредоточена не на Иране, а скорее на Ближнем Востоке вообще.

Согласно палестинскому официальному информационному агентству «Вафа», Аббас проинформировал саудовского короля о последних событиях на палестинских территориях и обсудил «политический процесс в свете продолжающихся нарушений Израилем прав палестинского народа», а также попыток продвинуть так называемую «сделку века».

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, который как раз вносит последние штрихи в «сделку века» для Ближнего Востока, будет сегодня выступать на конференции в Варшаве.

Ожидается, что Кушнер, чья семья близка к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, не опубликует свой план как минимум до выборов 9 апреля в Израиле.

Кушнеру еще предстоит посетить Саудовскую Аравию во время турне по Ближнему Востоку, запланированному на конец месяца.

Израильская ежедневная газета «Гаарец» сообщила, что глава разведки Палестинской администрации Маджед Фарадж встретился с официальными лицами Саудовской Аравии, чтобы обсудить предложенный США мирный план на Ближнем Востоке и его последствия.

Газета добавила, что Палестинская администрация работает над тем, чтобы арабские и исламские страны не поддержали эту сделку.

Между тем, палестинское правительство, которое назвало варшавскую конференцию «американским заговором», отказалось от переговоров с США, пока те не начнут более сбалансированную политику. Поэтому, каким образом США могут навязать палестинцам свою сделку, учитывая, что они сами сделали все возможное, чтобы лишить себя последних рычагов на палестинцев, пока не ясно.