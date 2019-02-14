В Германии арестовали двух сотрудников асадитских спецслужб — их подозревают в преступлениях против человечности

В Германии 12 февраля были арестованы два офицера сирийского мухабарата (спецслужбы) — некий Анвар Р. (56 лет) и Айяд А. (42 года), сообщает федеральная прокуратура. Обоих асадитов подозревают в преступлениях против человечности.

Как сообщают германские власти, Анвар Р. был высокопоставленным сотрудником сирийских спецслужб и руководил следственным управлением в специальной тюрьме в Дамаске, где он приказывал пытать задержанных оппозиционеров.

Айяд А. подозревается в пособничестве и подстрекательстве к преступлению против человечности и другим преступлениям. Говорят, что он работал с начала июля 2011 года до середины января 2012 года в качестве сотрудника сирийского мухабарата и ответственен за убийство двух человек, а также пытки и физическое насилие над не менее чем 2000 человек.

Сообщается, что Айяд работал в отделении Анвара. Задача Айяда состояла в том, чтобы выявлять и арестовывать дезертиров, демонстрантов и других подозреваемых в ходе личных проверок. В частности, он работал летом 2011 года в течение месяца на контрольно-пропускном пункте на окраине Дамаска. Там ежедневно проверяли от 200 до 300 человек. Около 100 человек ежедневно арестовывали и доставляли в тюрьму Анвара Р., где их подвергали там пыткам. Позже Айяд А. участвовал в рейдах домов и квартир. Осенью 2011 года после насильственного подавления демонстрации он преследовал бегущих демонстрантов. Те, кто не смог убежать, были арестованы им и его коллегами, включая Анвара Р.

Оба асадита покинули Сирию уже в 2012 году. В заявлении германской прокуратуры также сообщается, что во Франции по указании прокуратуры Парижа был арестован еще один сотрудник мухабарата, работавший под началом Анвара Р. Все эти аресты являются результатом долгого расследования.

Сколько таких сотрудников среди общей массы сирийских беженцев в Европе, чем они там занимаются — никто не знает. Между тем, это действительно важный вопрос, учитывая, каким образом вопрос сирийских беженцев и отношения к ним меняет всю политическую карту Европы и способствует росту исламофобии — стратегически выгодной именно режиму Башара Асада.