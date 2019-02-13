Багдад получит по 400 долларов за каждого возвращенного таджикского ребенка

Часть таджикских женщин, осужденных в Ираке за участие в террористической деятельности, согласилась отправить своих детей в Таджикистан, сообщил на встрече с журналистами во вторник, в Душанбе министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, сообщает «Авеста».

Всего получено согласие на отправку в Таджикистан 75 детей.

«Только в иракских тюрьмах находятся 43 таджикских женщин и 92 ребенка. Вопрос возвращения детей очень сложный. Для этого нужно получить согласие их родителей, чего требует законодательство Ирака. Во многих случаях, главы семьи, то есть мужчины, нет, многие погибли в боях. Осталось получить согласие матерей на отправку детей на родину, и, к настоящему времени получено согласие для отправки в Таджикистан 75 детей», – говорит Мухриддин.

Однако, из слов главы МИД получается, что таджикские дети стали фактическими заложниками в Ираке, и могут быть освобождены только после уплаты штрафа в размере $2,5 тыс. за каждого гражданина и дождаться решения иракского суда. «После переговоров размер штрафа для Таджикистана был снижен до $400 за каждого ребенка. Определены источники финансирования для возвращения детей, и после выполнения всех формальностей начнется процесс возвращения», – подчеркнул Мухриддин.

Что касается матерей этих детей, то их возвращение представляет собой уже более сложную задачу. «Этот процесс будет долгим и сложным. К тому же, иракские суды приговорили некоторых гражданок Таджикистана к смертной казни, еще некоторых к пожизненному сроку», – рассказал глава таджикского МИД.