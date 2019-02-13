Талибы освободили молдавских летчиков после нескольких лет плена

Двое молдавских летчиков, которые находились в Афганистане в плену бойцов движения «Талибан»* на протяжении трех с половиной лет, были освобождены. Об этом объявил президент Молдавии Игорь Додон, сообщает «Интерфакс».

По словам президента Молдавии, летчики были освобождены при помощи руководства России в субботу, и в настоящее время находятся в Москве, готовясь вернуться на родину.

Напомним, что 24 ноября 2015 года вертолет Mи-17 компании Valan International Cargo Charter, который летел по маршруту Мазари-Шариф – Кэмп-Шахин – Маймене (север Афганистана), совершил вынужденную посадку в 25 км к северу от Маймене. Четыре человека погибли, а 17 были взяты в плен талибами. В числе погибших оказался молдавский летчик Олег Гроза. После пленения экипажа и пассажиров талибы сожгли вертолет. Пилоты Ион Буруянэ и Михаил Крихан содержались в плену на протяжении почти трех с половиной лет.

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