В Нью-Йорке за безопасностью будет наблюдать мусульманский патруль

Один лишь вид бело-синей машины с аварийными огнями и людьми в темно-синей форме может быть весьма убедительным для многих.

Тем не менее, новое общественное патрульное подразделение, созданное мусульманами Нью-Йорка, чтобы обнаруживать и сообщать о подозрительных действиях в полицию, вызвало как положительные, так и отрицательные реакции, сообщает New York Times.

«Это как соседский дозор, но на стероидах», - говорит Нур Рабах (на фото сверху), 31-летний вице-президент группы, который живет в Сансет-Парк.

Рабах является одним из первых 30 членов добровольческой мусульманской службы патрулирования, которые прошли обучение у дежурных офицеров 72-го отделения полиции.

Патруль готовится действовать в окрестностях Бруклина (где сосредоточена мусульманская община) и стремится увеличить свой парк из двух машин до пяти к концу месяца, чтобы в конечном итоге расшириться по всему городу.

Мусульманский патруль - не первый патруль такого рода, оперирующий в Нью-Йорке и Америке.

Уже есть еврейский Шомрим, который патрулирует в основном хасидские кварталы в Бруклине, и Бруклинский Азиатский патруль безопасности, который состоит из восточно-азиатских мигрантов и работает в основном в Сансет-парке.

Невооруженный гражданский патруль будет предлагать переводческие услуги, его члены свободно говорят на любом из семи языков, объяснять культурные нюансы, сообщать о подозрительной деятельности, реагировать на дорожно-транспортные происшествия и даже помогать в поисках пропавших без вести.

«Присутствие - это профилактика», - сказал Рабах. «Только то, что мы находимся рядом, должно сдерживать обычного преступника, чтобы совершить что-то, что причиняет вред другому человеку»

Помимо Эриком Л. Адамсом, президента боро (выборная должность главы района) Бруклина, новый мусульманский патруль поддерживает и Брайан Дж. Конрой, командир патрульного района Бруклин-Юг.

«11 сентября рухнули не только здания. Доверие между общинами снизилось», - говорит Адамс.

«Мы строим его по одному кирпичику за раз, и этот патруль - один из тех кирпичей».

Маин Али, член патруля, говорит, что идея патрулирования появилась из-за страха, который распространялся в прошлом году, когда в интернете появились письма «День наказания мусульман».

Али, который живет в центре Бруклина и помог основать Mercy Bakery, некоммерческую организацию, управляющую пекарнями и предоставляющую бесплатные буханки хлеба нуждающимся семьям, говорит, что он тогда был поглощен мыслями о безопасности своих четырех детей.

«Это просто кипело во мне», - говорит 38-летний Али, переехавший в США из Йемена в 1990 году.

«Именно тогда я сказал себе, что действительно важно выйти и защитить мусульман в обществе».

Он добавляет: «Я должен был встать».

Разумеется, в эпоху трампизма и оголтелой исламофобии такой патруль не мог не столкнуться с обратной негативной реакцией.

Многие комментаторы тут же вспомнили про шариатские патрули в Англии и начали вопить про ползучую исламизацию Америки.

Но некоторые мусульмане также не довольны новым патрулем. Некоторые утверждают, что всего один промах такого патруля может плохо отразиться на всей мусульманской общине города.

К тому же, в отличие от Шомрим, который патрулирует как на машинах, так и пешком, мусульманский патруль будет действовать только с патрульных машин.

«Мы знаем свое место: мы не полицейские», - говорит Рабах. «Мы просто патрулируем сообщество, и также служим глазами и ушами полиции Нью-Йорка».

В Нью-Йорке проживает около 769 000 мусульман. Они составляют около 9 процентов населения города, но представляют 22 процента всех мусульман, проживающих в США, согласно данным «Мусульман за Американский Прогресс».

В 2017 году в городе было зарегистрировано 14 случаев исламофобии, согласно годовому отчету Департамента полиции. В прошлом году за первые три квартала года было зарегистрировано 14 преступлений, связанных с предвзятым отношением к мусульманам. Это самые последние доступные данные.

Худа Куши, владелица Le’Jemalik Salon & Boutique в Бэй-Ридж, сказала, что почувствовала «искру счастья», когда увидела видео патрульной машины в Instagram.

«Со всем происходящим, вы чувствуете, что весь мир против мусульман», - сказала она. «Так что приятно знать, что есть кто-то там, кто держит дозор».

Мы же просто напоминаем, что открыто мусульманский патруль, состоящий из мигрантов, в крупнейшем мегаполисе США, при поддержке чиновников и полиции города, появился в эпоху махрового исламофоба Дональда Трампа. А теперь попробуйте представить мусульманский патруль в Москве.