В ОАЭ заложат фундамент огромного индуистского храма

Тысячи индуистов со всего Ближнего Востока и за его пределами примут участие в церемонии закладки фундамента для первого в ОАЭ традиционного индуистского каменного храма.

Церемония закладки первого камня для храма в Абу-Даби состоится 20 апреля, начав отсчет времени с начала работ на участке 10,9 га в этом году.

Ритуал шиланья - или закладки фундамента - будет включать благословение «камней» индуистскими жрецами.

Церемонию проведет на месте в Абу-Мурейхе, недалеко от Аль-Рахбы, Сваминараяна Санстха, религиозно-общественная организацией, которая строит храм.

Махант Свами Махарадж, лидер группы, будет возглавлять церемонию, а представители ОАЭ будут присутствовать в качестве почетных гостей.

Строительные работы начнутся вскоре после закладки фундамента.

Пресса в ОАЭ любовно сообщает своим читателям подробности, например, как архитекторы выбрали материал для сложной ручной резьбы, которая станет отличительной чертой храма. Как в Македонии был выбран мрамор, который отправят в скульптурные мастерские в западной Индии. Как розовый песчаник для столбов и внешней структуры был выбран из штата Раджастхан. Как над храмом будут возвышаться семь шпилей, которые будут представлять каждый эмират ОАЭ.

И разумеется, не забыли сообщить всем индуистам в ОАЭ, где и когда можно зарегистрироваться для участия в ритуалах и молитвах.

Правительство ОАЭ предоставило индуистской общине 13,7 акров еще в 2017 году, но в последний момент еще расщедрилось и выделило дополнительные 13,5 акров для парковки.

Как сообщается, храм является «ключевой частью усилий по продвижению межконфессионального согласия в ОАЭ». Свами Брахмавихари, старший индуистский священник, ответственный за международные отношения в Сваминараяна Санстха, был одним из докладчиков на Глобальной конференции человеческого братства, той самой, для участия в которой прилетели папа римский Франциск и шейх Ахмад Тайиб из Аль-Азхара.

Ну а мы, учитывая еще и новость о том, что хинди станет третьим официальным языком в ОАЭ, может констатировать хиндуизацию Аравийского полуострова. Здесь надо понимать правильно — Аравия всегда была в тесном отношении со всем регионом Индийского океана, и почти всегда была открыта для индийцев. Прибрежные эмираты, вроде Омана, Бахрейна, Абу Даби и Катара столетиями были практически вторым домом для большого индийского (индуистского в том числе) сообщества. Тем более эта община увеличилась за последние десятки лет.

Тем не менее, гегемония Ислама всегда недвусмысленно сохранялась и проявлялась в недопущении строительства любых публичных неисламских культовых сооружений. Индуисты могли устроить свое капище в своем караван-сарае, безусловно, но огромный храм?

Строительство храма в исламской земле однозначно запрещено в Шариате, а кроме того, это никак не способствует стремлению исламского государства способствовать распространению Ислама. ОАЭ это успешное и богатое государство, привлекающее миллионы индийцев в качестве работников. Так почему бы не воспользоваться этим, чтобы исламизировать индийцев, вместо того, чтобы допускать индуизацию ОАЭ?

К тому же весь этот межконфессиональный карнавал происходит на фоне совершенно свинского отношения к мусульманам в самой Индии, где индуистские фундаменталисты, при поддержке правящей партии, разрушают мечети и просто убивают мусульман.