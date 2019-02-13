Американская авиация снова разбомбила мечеть на востоке Сирии

Возглавляемая США коалиция заявляет, что ее авиация разбомбила мечеть, которую, по ее утверждению, использовали боевики ИГИЛ* в качестве центра управления и контроля недалеко от города Багуз на востоке Сирии.

Коалиция заявила во вторник, что начала наносить авиаудары в поддержку Сирийских демократических сил (СДС), которые стараются взять у ИГИЛ последний оплот в Сирии.

Сообщается, что авиаудар произошел в понедельник, и что боевики использовали мечеть, чтобы направлять атаки против СДС.

В заявлении говорится, что заместитель командующего коалиции генерал-майор Кристофер Гика заявил, что «эта мечеть утратила свой охраняемый статус, когда ИГИЛ сознательно решило использовать ее в качестве центра управления и контроля».

Между тем, поступили сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате авиаударов коалиции, но пока не ясно, связаны ли они с ударом по мечети.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что коалиция под руководством США убила по меньшей мере 16 мирных жителей возле Багуза в понедельник. СОПЧ сообщает, что по крайней мере половина погибших — дети. Видимо, по мнению американских военных дети тоже утратили «свой охраняемый статус».

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