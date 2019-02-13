Умер бывший президент Афганистана Сибгатулла Моджадедди

Духовный лидер и бывший президент Афганистана Сибгатулла Моджадедди скончался во вторник в возрасте 93 лет.

Афганцы широко уважали его за большие знания исламских наук, духовное наставничество, а также за сопротивление Советскому Союзу даже за годы до вторжения советской армии в Афганистан в конце 1970-х годов.

Будучи выпускником Университета аль-Азхар в египетском Каире, в области исламского права и юриспруденции, молодой Моджаддеди поступил на факультет в Кабульском университете в 1950-х годах, но вскоре был подвергнут критике, заключен в тюрьму и позднее вынужден бежать в Данию из-за своей оппозиции растущему советскому образовательному влияние в Афганистане. Он стал церемониальным временным президентом страны в 1992 году после вывода советских войск и падения коммунистического режима в Кабуле во главе с Наджибуллой Ахмадзаем — первым пост-советским президентом Афганистана.

Позднее он отправился в изгнание в Пакистане, когда страна погрузилась в гражданскую войну, а талибы захватили власть в Кабуле. Моджаддеди вернулся в Кабул в 2001 году и занимал различные должности в правительстве, поддерживаемом США. В 2006 году он стал главой верхней палаты парламента. В том же году он едва избежал попытки покушения на его жизнь в 2006 году.

Во вторник на его похороны в Кабуле пришло большое количество людей, включая чиновников правительства.

Поистине, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение.