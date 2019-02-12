В Москве двум таджикам дали по 15 лет за подготовку терактов

Двое уроженцев Таджикистана — Бахтиёр Махмудов и Зафархон Рахматов — получили по 15 лет колонии строго режима за подготовку теракта в торговом центре «Эдельвейс» в подмосковной Балашихе и на перегоне Московского центрального кольца между станциями «Шелепиха» и «Площадь Гагарина». Об этом сообщает «РИА Новости».

Приговор был вынесен 11 февраля судьей Московского окружного военного суда. Таджики признали себя виновными и попросили о снисхождении. Их товарищ Руслан Баширов, тоже уроженец Таджикистана, ранее был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Обвинитель сообщил, что таджикистанцы примкнули к ИГИЛ* в 2015 году и должны были совершить два теракта. «У них были гранаты и два автомата. Баширов должен был взорвать ТЦ 12 декабря 2017 года. После этого два других фигуранта на перегоне МЦК межу станциями "Шелепиха" и "Площадь Гагарина" планировали осуществить подрыв электрички, закидать ее гранатами и расстрелять пассажиров поезда», —сообщил гособвинитель.

Их задержали 11 декабря 2017 года, и по сообщению ФСБ, у них нашли два автомата, детонаторы, гранаты и взрывчатое вещество. Махмудов, работавший продавцом в магазине, и Рахматов признали вину в подготовке теракта (часть 1 статьи 30, статьи 205 УК), содействии террористической деятельности (статья 205.1 УК), участии в террористическом сообществе (статья 205.3 УК), незаконном хранении оружия (статья 222 УК) и взрывчатки (статья 222.1 УК), а также в их изготовлении (статьи 223, 223.1 УК). Гособвинитель просил для них по 17 лет заключения.

Как сообщает «Фергана» сейчас в местах лишения свободы на территории России находятся свыше 10 тысяч граждан Таджикистана и продолжаются судебные процессы над десятками таджикистанцев, которые обвиняются в терроризме и экстремизме. Кроме того, Россия через Интерпол разыскивает 30 граждан Таджикистана, большинство из которых подозреваются в участии в террористических группировках.

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