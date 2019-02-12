Вдова российского наемника, погибшего в Сирии, не может получить компенсацию от РФ

Суд в Ростове-на-Дону отказал Луизе Рубановой в получении компенсации от государства за погибшего мужа в Сирии, сообщает Эхо Москвы.

Алексей Рубанов был наемником из печально известной ЧВК «Вагнера». Он трижды отправлялся в Сирию, а в феврале 2018 года там же нашел свою смерть.

Теперь его супруга пытается получить компенсацию от государства. Она потребовала от правительства РФ по одному миллиону рублей для двух совместных с Алексеем детей. При этом она не отрицает, что факт участия мужа в российских вооруженных силах не был доказан, а визит в Сирию формально мог быть гражданским. Но именно поэтому, указывает она, государство должно было обеспечивать его безопасность и эвакуировать из зоны военного конфликта.

Ожидаемо, представители Минобороны и Минфина рекомендовали отклонить иск. Суд признал, что гибель наемника не связана с противоправными действиями российской армии или других силовых ведомств России.

«Мы его туда не отправляли», - сказали ей.