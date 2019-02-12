В Берлине в двух отдельных расистских атаках напали на трех мусульманских девушек

Три мусульманские девушки, две сирийки по происхождению, подверглись отдельным нападениям в столице Германии Берлине, мотивом чего стали антииммигрантские настроения.

Немецкие власти заявили, что в пятницу двое сирийских беженцев в возрасте 15 и 16 лет гуляли по северо-востоку города, когда столкнулись с человеком, извергающим расистские оскорбления. Затем мужчина (если его можно так назвать) стал бросаться на девушек, и несколько раз ударил их, прежде чем забежать в ближайший торговый центр, по данным полиции.

Девушки получили травмы и были направлены в больницу для лечения.

Несколько часов спустя 12-летняя девочка сообщила, что на нее напала женщина в юго-восточном районе Нойкельна.

По сообщениям полиции, женщина сняла с девочки платок, пригрозила ей перцовым аэрозолем и попыталась нанести удар ребенку шприцем, наполненным кровью, но ей удалось бежать, прежде чем офицеры полиции прибыли на место происшествия.

Немецкая полиция начала официальное расследование обоих инцидентов.

Напомним, что Германия стала глубоко поляризованной после решения канцлера Ангелы Меркель в 2015 году открыть границы страны для беженцев. Около миллиона человек - в основном из Сирии, Ирака и Афганистана - перебрались в Германию, что вызвало всплеск антииммигрантских настроений и способствовало росту поддержки исламофобской партии «Альтернатива для Германии» (AfD).

Во время выборов в Германии в сентябре 2017 года АфД получил новое развитие, впервые попав в парламент в качестве третьей по величине партии. Их избирательная кампания была сосредоточена вокруг антииммигрантской риторики, утверждающей, что приток в основном мусульманских мигрантов подорвет немецкую культуру, а исламским обычаям нет места в стране.