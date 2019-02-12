Продовольствие, способное накормить миллионы людей в Йемене, может скоро сгнить - ООН

Организация Объединенных Наций вновь обратилась с призывом получить доступ к продовольственной помощи, которая уже более пяти месяцев хранится в мельницах, для распространения ее в Йемене, где миллионы людей находятся на грани голода в охваченной войной стране.

Заявление спецпредставителя ООН в Йемене Мартина Гриффитса и координатора гуманитарной помощи ООН Марка Лоукока поступило после более ранней просьбы, поступившей от ООН в четверг.

«Зерно, хранящееся на мельницах Всемирной продовольственной программы (ВПП), и достаточное для того, чтобы прокормить 3,7 миллиона человек в месяц, было недоступно более пяти месяцев и подвержено риску гниения», - говорится в совместном заявлении Гриффитса и Лоукока.

«Срочность доступа Организации Объединенных Наций к мельницам Красного моря в Худейде растет с каждым днем», - сказали они. «Мы подчеркиваем, что обеспечение доступа к мельницам является общей ответственностью сторон конфликта в Йемене».