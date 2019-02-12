Последний оплот ИГИЛ в Сирии вот-вот падет: конец одной трагедии и начало другой

В минувшую субботу Сирийские демократические силы начали наступление на около 600 бойцов ИГИЛ*, которые находятся в районе площадью 4 кв. км в деревне Багуз, недалеко от иракской границы на восточном берегу реки Евфрат. Наступление на Багуз началось еще в январе, но было остановлено из-за переговоров с ИГИЛ о судьбе пленных бойцов СДС.

Снайперы и противопехотные мины существенно замедляют действия сухопутных сил коалиции. Предпринятая в понедельник ранним утром контратака бойцов ИГИЛ привела к жертвам среди бойцов СДС. В ответ на это самолеты коалиции нанесли ракетный удар по Багузу, и с тех пор продолжают постоянно бомбить анклав. По сообщениям, в результате этих авиаударов погибли как минимум 16 мирных жителей, включая детей.

«[ИГИЛ] предприняло контратаку на наши силы, и теперь мы отвечаем ракетами, воздушными атаками и прямым столкновением», - сказал представитель СДС Мустафа Бали.

В понедельник около 1500 гражданских лиц покинули анклав. Среди них множество женщин и детей иностранного происхождения. При этом внутри самого Багуза находится еще много мирных жителей, а также «десятки заложников СДС».

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что СДС столкнулся с рядом очень серьезных препятствий.

Руководитель обсерватории Рами Абдель Рахман сказал, что СДС «медленно продвигаются» по краям Багуза, опасаясь мин, снайперов и туннелей, вырытых бойцами ИГИЛ.

Взятие Багуза, последнего территориального оплота ИГИЛ, станет символичным окончанием войны против «халифата», за которой потом последуют уже полицейские по сути операции. Для Дональда Трампа это повод объявить о полной победе над ИГИЛ, хотя с ним и не согласны как многие американцы, так и их союзники на местах.

О трагедии «исламского государства» еще будет момент и повод поговорить, а сейчас для полноценного анализа еще не время. Гораздо более насущной проблемой является трагедия мирных жителей и множества беженцев.

Как уже было сказано выше, значительная часть беженцев из Багуза — иностранцы, а американская военная разведка и СДС исходят из того, что все иностранцы, пришедшие сдаваться, так или иначе связаны с ИГИЛ, иначе что им еще было делать в городе, который оказался в осаде и подвергается постоянным бомбардировкам. Многие из тех, кто бегут из Багуза, тяжело ранены, некоторых спасти не удается и они погибают буквально через несколько часов. Некоторых беженцев сразу же отправляют в тюрьму, другим, включая всех женщин и детей, объявляют, что их перевезут в один из лагерей для временно перемещенных лиц на севере Сирии.

К этим иностранцам, включая женщин, сочувствия не проявляют ни американцы, ни боевики СДС, ни общественное мнение западных стран, которое не меньше ИГИЛ виновато в том, что эти тысячи мусульман отправились на Ближний Восток. Многие страны отказываются принимать обратно «джихадистов», другие собираются наказывать даже женщин, чья вина в совершении каких-либо преступлений не доказана. Сами женщины опасаются возвращаться, зная прекрасно, что их ждет, и особенно переживая за своих детей.

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