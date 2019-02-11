Аслан Черкесов переведен в другую тюрьму

Аслан Черкесов, отбывающий наказание за убийство футбольного фаната Егора Свиридова в 2010 году, был увезен из тюрьмы в городе Минусинск (Красноярский край), где он находился с осени 2017 года. 7 февраля к нему поехал его адвокат, но сотрудники тюрьмы сообщили, что 4 февраля Черкесов выбыл в тюрьму в Енисейске.

Сестра Аслана, Анна Черкесова, сообщила, что перевод случился без предупреждения, и скорее всего связан с тем, что Аслан стал записывать на встречах с адвокатом видеообращения, в которых он жаловался на содержание в тюрьме и на всякие нарушения.

"Теперь неизвестно, когда он прибудет в Енисейск, будет ли какой-то промежуточный этап в Красноярске. Нам обязаны сообщить в течение 10 дней, но это плюс работа почты - еще недели три, то есть как минимум месяц мы не будем знать, где он находится, куда отправлять адвоката, он будет с сотрудниками ФСИН один на один. Я боюсь за него", - цитируют «Кавказ.Реалии» слова Анны Черкесовой.

По ее словам, адвокат, который ездил к Аслану в Минусинске, был очень добросовестным, и найти такого же в Енисейске, за 1000 километров от Минусинска, будет нелегко. "Возят его туда-сюда по Красноярскому краю, а поближе к дому привезти не могут, хотя мы столько раз об этом просили", - говорит Анна.

Напомним, что в октябре Аслан Черкесов записал видеообращение, в котором заявил о пытках, избиениях и недокорме заключенных, неоказании им медицинской помощи в тюрьме Минусинска. В ноябре он записал еще одно обращение, сообщив об избиении его сокамерника Эмина Ахметова начальником тюрьмы Андреем Лихтиным. ГУФСИН России по Красноярскому краю назвало слова Черкесова ложью.

Между тем уже после первого видеообращения Аслана в комнатах для встреч с адвокатом в минусинской тюрьме были установлены перегородки с двойным стеклом, что видно на последующих роликах. В новом году Черкесов сообщил, что тюремщики специально включают моргающий свет во время встреч с адвокатом, всё это делается, чтобы помешать записывать обращения.