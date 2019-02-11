Армения отправила "гуманитарный" воинский контингент в Сирию

Воинский контингент из Армении в составе 83 человек прибыл 8 февраля с "гуманитарной миссией" в Алеппо, сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на Министерство обороны Армении.

"Группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и обеспечения безопасности самих специалистов, в общем количестве 83 человека, прибыла в Сирийскую Арабскую Республику. Армянские специалисты будут осуществлять гуманитарную деятельность, связанную с разминированием, противоминным информированием населения, предоставлением медицинской помощи в Алеппо, исключительно вне зоны ведения боевых действий", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его данным, решение об оказании гуманитарной специализированной помощи принято, исходя из тяжелой гуманитарной ситуации в Сирии, сложившейся в результате боевых действий, а также с учетом письменного обращения сирийской стороны и наличия в Алеппо многочисленной армянской диаспоры.

"Вопросы пребывания армянских специалистов на территории Сирии, их статуса, деятельности и безопасности урегулированы в соответствии с армянским законодательством. Вопросы доставки армянских специалистов в Сирию, а также их логистического обеспечения осуществляются при поддержке российской стороны", - подчеркнул пресс-секретарь.

Аналитики утверждают, что отправка миссии в Сирию означает, что новые власти Армении в отношениях с Россией готовы идти даже дальше, чем их предшественники. Сам армянский премьер Никол Пашинян назвал гуманитарную операцию в Сирии беспрецедентным по масштабу армяно-российским гуманитарным проектом.

В общем, Армения совершенно официально стала одной из оккупирующих Сирию зарубежных стран. Сценарий, который никто не не мог представить в 2011 году, когда война только начиналась.