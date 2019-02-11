Нидерланды признали сектор Газа и Западный берег официальными «местами рождения»

Правительство Нидерландов объявило, что начнет признавать сектор Газа и оккупированный Западный берег, включая Восточный Иерусалим, в качестве официальных мест рождения палестинцев, которые родились в стране после создания Израиля, сообщает Аль-Джазира.

Хотя Нидерланды все еще не признают государство Палестина, они будут признавать эти палестинские территории в качестве места рождения для тех, кто родился после 15 мая 1948 года, когда британский мандат официально закончился.

Объявление было сделано государственным секретарем Нидерландов Раймондом Нопсом в Гааге.

Согласно опубликованному в субботу сообщению министерства внутренних дел, Нопс заявил, что сектор Газа и оккупированный Западный берег будут добавлены в список территорий, которые принимает гражданский реестр Нидерландов.

Нопс отметил, что новая категория соответствует как «точке зрения Голландии о том, что Израиль не имеет суверенитета над этими районами», так и отказу Нидерландов признать Палестину в качестве государства.

Он сказал, что новая категория отражает условия, согласованные в мирном договоре Осло, подписанных между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1990-х годах, и в последующих резолюциях Совета Безопасности ООН.

Единственными вариантами, ранее доступными палестинцам в Нидерландах, были «Израиль» и «неизвестный» - последний вариант был добавлен в 2014 году, потому что палестинцы протестовали против того, чтобы называть «Израиль» своим местом рождения.

Согласно голландскому информационному агентству Nos, решение было принято после того, как голландец палестинского происхождения подал в суд на Нидерланды в Европейский суд по правам человека, требуя свое право регистрироваться как палестинец, а не как израильтянин.

Напомним, что по меньшей мере 136 стран и Генеральная Ассамблея ООН признали Палестину суверенным государством, но большая часть Европейского Союза воздерживается от этого, пока Палестинское государство не будет объявлено ​​в рамках мирного соглашения с Израилем.