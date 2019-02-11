Убийца мусульман в Квебеке получил пожизненный срок

Канадец Александр Биссоннетт, который застрелил шесть прихожан в мечети Квебека в 2017 году, был приговорен к пожизненному заключению в пятницу, хотя у него еще будет право на условно-досрочное освобождение через 40 лет.

29-летний Александр Биссоннетт признал себя виновным в марте прошлого года по шести пунктам обвинения в убийстве первой степени и шести покушениям на убийство за нападение, ставшее одним из самых массовых расстрелов в истории Канады (где в отличие от соседних США такое случается редко).

В итоге судья отклонил ходатайство об установлении срока недопустимости условно-досрочного освобождения, растянувшегося в общей сложности на 150 лет, заявив, что запрос был «необоснованным» (убийца столько не проживет), сообщает канадская телекомпания CBC.

Расстрелы в январе 2017 года, которые премьер-министр Джастин Трюдо назвал «террористической атакой», спровоцировали дебаты по поводу мигрантов, когда все большее их число перебирается из США в провинцию Квебек.

К слову, судья сказал, что действия Биссоннетта - проникновение в мечеть в конце молитвы и расстрел прихожан - не были «террористической» атакой, а мотивировались предрассудками, особенно в отношении иммигрантов-мусульман.

Но судья также сказал, что проблемы психического здоровья Биссоннетта, включая одержимость самоубийством, сыграли роль в стрельбе и повлияли на его приговор.

Изменения в законодательстве 2011 года позволяют канадским судьям выносить последовательные приговоры в случае нескольких убийств (то есть, складывать сроки за убийство вместе).

Прокуроры просили, чтобы Биссоннетт отбывал шесть последовательных приговоров, или 150 лет, в тюрьме без права на условно-досрочное освобождение - самое суровое наказание с тех пор, как Канада отменила смертную казнь в 1976 году.

«Верховный суд США не посчитал бы жестоким и необычным наказанием срок на 150 лет», - сказал судья ранее в тот же день, но добавил: «Наказание не должно быть местью».

Но также сказал, что Биссоннетт ранее планировал атаковать другие цели, включая феминисток, торговые центры и аэропорты.

Он рассказал о замечаниях Биссоннетта социальному работнику тюрьмы в сентябре 2017 года, когда он выразил желание «прославиться» расстрелом мусульман, и что он «сожалел о том, что не убил больше».

Массовое убийство произошло на фоне роста преступлений ненависти в отношении мусульманам Канады.

По данным Статистического управления Канады, в период с 2012 по 2015 год число преступлений на почве ненависти в отношении мусульман увеличилось на 253 процента.

Национальное статистическое управление сообщило, что в 2017 году общее число преступлений на почве ненависти в Канаде достигло рекордно высокого уровня.