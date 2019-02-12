"Муфтий Северного Кавказа" отказался заступаться за тафсиры Корана

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) Исмаил Бердиев отказался заступаться за тафсир Корана от Исмаила ибн Касира и Абд ар-Рахмана ас-Саади.

Как сообщал Голос Ислама, самарская прокуратура в январе 2019-го года в третий раз в судебном порядке обратилась в суд за признанием исламской литературы, изъятой в молельном доме посёлка Красный Пахарь Самарской области, как экстремистской. Среди литературы наибольшее внимание привлекли две книги: «Комментарий к Великому Корану Мухтасар (сокращенный) «Тафсир аль Куран аль-Азым» Абу-ль-Фидаа Исмаила ибн Умара ибн Касира ад-Димашки» (Махачкала, Издательство «Китаб», 2013−2014 (тома 2 и 3)) и «Абд ар-Рахман бин Насир. Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостивого»: Смысловой перевод Корана на русский язык с комментариями Абд ар-Рахмана ас-Саади: в 3 томах / Перевод с арабского Эльмира Кулиева (Москва, Эксмо: Умма, 2014 (тома 1 и 3)). Кроме них, судом рассматриваются ещё брошюра «Значение и смысл Корана (SKD Bavaria Verlag & Handel GmbH, 1999)».

С просьбой к Бердиеву выступить в защиту перевода Кулиева с тафсиром ас-Саади, а также тафсира ибн Касира обратилась община насыр-кортской мечети города Назрань республики Ингушетия.

На вопрос журналиста об этой просьбе Бердиев отреагировал уклончивым ответом.

«Я не читал эти переводы. В чем обвиняют, я не в курсе, потому ничего не могу сказать... Когда двое спорят, каждый себя считает правым, а другого виноватым, потому здесь спорить ни с кем не надо. Каждый человек это понимает по-своему. Есть общепринятые тафсиры, мы будем придерживаться этого мнения и все», - ответил Бердиев.

На вопрос журналиста, входит ли в список общепринятых толкований Корана литература, рассматриваемая судом, Бердиев ответил, что список нужно узнавать у совета улемов КЦМСК.

Отметим, что Бердиеву не в первой приходится высказываться по вопросу тафсиров и переводов Корана. В 2013-м году Исмаил Бердиев в беседе с корреспондентом «Ansar.ru» назвал запрет смыслового перевода Кулиева провокацией, но отметил, что сохраняет на этот счёт спокойствие - «никто не сможет оскорбить мою религию – ее охраняет Всевышний», пояснил Бердиев.

К подобному "спокойствию" Бердиев призвал тогда и остальных мусульман России.

«Об искажении аятов можно говорить, можно спорить, а выходить на улицы, думаю, не надо», - заявил он, добавив, что апелляции на решение суда «абсолютно ничего не изменят».

Но одно дело суд над тафсиром и переводом Корана, а другое - разбирательство в Ингушетии между старейшинами в рамках шариатского суда. В декабре 2018-го года КЦМСК сделал заявление, в котором раскритиковал совет тейпов Ингушетии за вызов в шариатский суд депутатов Народного собрания Ингушетии о голосовании по законопроекту об изменении границ между Ингушетией и Чечнёй утверждённого 4 октября 2018-го года.

Отметим, что у старейшин, а также ряда алимов был вопрос к депутатам - за или против законопроекта голосовали, т.к. законопроект принимался тайно и без предварительного обсуждения с народом. На вызов шариатского суда пришли далеко не все депутаты.

«Вопросы регулирования административных границ между субъектами Федерации, а также проверка конституционности принимаемых органами власти РФ решений в компетенцию такого суда не входят», - сказано в заявлении КЦМСК.

К заявлению КЦМСК тогда присоединились муфтии Северного Кавказа и Калмыкии.

По-видимому, ингушские мусульмане решили проверить председателя КЦМСК и по совместительству муфтия Карачаево-Черкессии на аналогичную принципиальность по вопросу компетенции российской прокуратуры определять за мусульман, какую литературу им (не)позволительно читать.