Махачкала: полицейский рейд в мечети после пятничной молитвы

В Махачкале сегодня после пятничной молитвы сотрудники полиции устроили облаву у мечети "Тангъим" на улице Магомеда Омарова. Некоторые прихожане мечети были доставление в полицию, как сообщают Кавказ.Реалии. Среди задержанных — журналист газеты «Новое дело» Идрис Юсупов, по словам которого причиной задержания стало то, что он фиксировал на телефон действия силовиков.

Юсупов рассказал, что когда люди выходили из мечети, силовики начали подходить к ним и проверять документы. Заметив, как по хамски они себя ведут, журналист стал снимать все это на телефон. Полицейским это не понравилось и они потребовали прекратить съемку, потому что Юсупов, якобы, не имел на это право. Несмотря даже на предъявленное журналистское удостоверение, журналиста доставили в отделение.

По его словам, вместе с ним отдел полиции по Советскому району Махачкалы доставили еще около пяти человек.

Юсупов пожаловался в пресс-службу ВМД Дагестана, после чего был освобожден. Но вот другие остались там же.

Между тем, в пресс-службе МВД Дагестана сообщают, что на улице Омарова полицейские сегодня проводили «оперативно-профилактические мероприятия». Ставшее уже традиционным «поздравление» мусульман с пятницей от российских силовиков.