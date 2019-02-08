В ОАЭ построят «Дом Аврамической семьи»

Властям ОАЭ показалось мало визита Папы Римского, закладки христианского собора и католической мессы на стадионе. В межконфессиональном раже они решили пойти еще дальше и построить т. н. «Дом Авраамической семьи». Об этом сообщает эмиратовское издание National.

Как сообщает издание, шейх Мухаммад бин Зайед желает отметить годовщину визита папы Франциска и великого имама Аль-Азхара, заказав строительство здания, посвященного межконфессиональной гармонии, и названного в честь Авраама (Ибрагима, мир ему), который является почитаемым пророком в Исламе, иудаизме и христианстве.

«Новая достопримечательность будет символизировать состояние сосуществования и человеческого людей, в котором находятся люди разных национальностей, гражданства и вероисповеданий в ОАЭ», - говорится в заявлении правительственного информационного агентства Wam.

«Она будет вдохновлена «Декларацией о братстве людей», которая была подписанной его святейшеством папой Франциском, главой католической церкви, и его высокопреосвященством великим имамом Аль-Азхара шейхом Ахмедом Аль-Тайебом, предвещающей новую эру сближения и дружбы между различными народами, общинами и религиями» - сообщает Wam.

В общем, как ни печально осознавать, но лидеры ОАЭ явно перебрали со своей «межконфессиональной гармонией». Что дальше? Экуменический синкретизм в духе «дин-и иляхи» могольского падишаха Акбара? Все же не понятно, для чего еще можно строить этот «Дом Авраамической семьи».

И все это, напомним, на фоне совершенно скотского отношения к мусульманам из Катара Йемена, да и просто всех тех, кого Абу Даби подозревает в «ихванизме».