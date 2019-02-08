Израиль превращает историческую мечеть в музей

Израильские власти в Тверии ворвались в историческую мечеть Аль-Бахр, чтобы начать превращать ее в музей, сообщает «Аль-Рисаля» в понедельник. Этот шаг нарушает соглашение 2000 года между властями и палестинской общиной в Израиле о сохранении статус-кво в мечети, которая с тех пор была закрыта. Пятая часть всех израильских граждан - это палестинцы, так называемые «арабо-израильтяне», которые сталкиваются с узаконенной дискриминацией со стороны государства.

С момента создания государства в 1948 году Израиль разрушил сотни палестинских мечетей, кладбищ и других религиозных объектов. Десятки были превращены в бары и ночные клубы в Яффо, Лоде, Рамле, Ашкелоне и других городах, игнорируя их религиозное значение.

Согласно арабским источникам, соглашение, достигнутое в 2000 году, было несколько раз нарушено. На мечеть неоднократно нападали и даже поджигали. Поскольку у нее практически не было охраны здание мечети облюбовали местные наркоманы.

«Мы должны поехать в Тверию и остановить осквернение святого места, целью чего является стирание любых палестинских символов в городе», - настаивал Мухаммад Барака, председатель Высшего комитета по делам арабских граждан. Он сказал, что арабские граждане в Израиле никогда не примут такой шаг, и пообещал защитить мечеть и другие святые места.

«Те, кто забывает о соглашении о сохранении статус-кво, должны знать, что его было нелегко достичь», - сказал Камаль аль-Хатиб, глава подкомитета по свободам в Комитете по контролю за соблюдением арабских прав. «Кажется, что правая тенденция находится в сознании Нетаньяху и главы муниципалитета Тверии, который известен своими правыми позициями».

Мечеть Аль-Бахр («Море») была построена в 1743 году мусульманским правителем Тверии Аз-Захиром Омаром. Она расположена на берегу озера Тверия, также известного как Галилейское море. После израильской оккупации Палестины в 1948 году мечеть была заброшена, и мусульманам не разрешали войти в нее. Мечеть превратили в бар, а в 2000 году было достигнуто соглашение о статусе-кво между муниципалитетом Тверии и палестинскими гражданами Израиля, включая арабских парламентариев. Однако, с тех пор она была заброшена снова, а палестинцам не разрешают войти даже, чтобы убрать мусор внутри здания.