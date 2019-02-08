Марокко приостанавливает участие в саудовской войне в Йемене

Королевство Марокко приостановило свое участие в борьбе военной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, против йеменских повстанцев хуситов, заявили представители марокканского правительства.

Два марокканских высокопоставленных чиновника на условиях анонимности сообщили агентству Associated Press в четверг, что Рабат также отозвал своего посла в королевстве.

Чиновники не уточнили детали, просто заявив, что Марокко не участвует ни в каких военных операциях или встречах министров с коалицией.

В интервью «Аль-Джазире» в прошлом месяце министр иностранных дел Марокко Насер Бурита объяснил решение Рабата «событиями на местах» в Йемене, «особенно в том, что касается гуманитарной ситуации».

Рабат уже ранее сократил свое участие в коалиционных действиях в мае 2015 года после того как хуситы сбили марокканский F-16.

Когда Буриту спросили, почему король Мухаммад VI не принимал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана во время недавнего тура по другим арабским странам, Бурита сказала: «Официальные визиты готовятся заранее, согласно протоколу».

Тур принца состоялся на фоне международной обеспокоенности по поводу войны в Йемене и осуждения убийства гражданина Саудовской Аравии и обозревателя "Вашингтон пост" Джамала Хашакджи.

Один из неназванных чиновников заявил AP, что Марокко отказалось принимать МБС, сославшись на «напряженную повестку дня» марокканского короля.

После интервью Буриты, саудовский телеканал Al Arabiya пустил в эфир документальный фильм о спорной Западной Сахаре. В фильме утверждается, что Марокко вторглось в Западную Сахару после того, как испанские колонизаторы оставили ее в 1975 году.

Напомним, что Марокко считает Западную Сахару своими южными территориями.

В общем, на лицо попытка Марокко отстраниться от сомнительной кампании Саудовской Аравии и ее союзников, и не случайно здесь прозвучали слова о гуманитарных соображениях — бесчеловечность войны в Йемене очевидна уже для всех. Ну а Саудовская Аравия не остается в долгу и сразу же вспомнила о больном месте для Марокко, Западной Сахаре.