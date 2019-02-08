Иранский режим в первые 30 лет заключил в тюрьму 1.7 миллионов человек в одном лишь Тегеране - «Репортеры без границ»

В первые 30 лет после «исламской революции» 1979 года иранские власти арестовали, заключили в тюрьму и иногда казнили 1,7 миллиона человек в районе одного только Тегерана, заявила в четверг группа по защите СМИ «Репортеры без границ».

Организация обнародовала данные, в которых фигурировали оппоненты режима, бахаисты и другие религиозные меньшинства, а также не менее 860 журналистов. Публикация приурочена к 40-летней годовщине иранской революции.

Группа заявила на пресс-конференции в Париже, что ее доклад основан на конфиденциальном досье с информацией о судебных разбирательствах, которая охватывала период с 1979 по 2009 год. Материалы были переданы неназванным источником.

В досье, в котором регистрируются судебные процедуры, содержатся сведения о примерно 1,7 млн. человек, в том числе несовершеннолетних, которые были заключены в тюрьму Эвин в первые три десятилетия режима, свергнувшего шаха Мухаммада Резу Пехлеви.

По данным группы, среди казненных было по меньшей мере четыре журналиста. Организация отметила, что в подробном иранском досье никогда не упоминается профессиональный статус отдельных лиц, что позволяет режиму легче утверждать, что в нем нет журналистов или, в более широком смысле, узников совести.

«Само существование этого дела и миллионы его записей показывают не только масштабы лживости иранского режима в течение многих лет, когда он заявляет, что в его тюрьмах нет политзаключенных или журналистов, но и беспощадные махинации, которые он использовал в течение 40 лет для преследования мужчин и женщин за их мнение или их репортажи », - сказал глава группы Кристоф Делуар.

«Репортеры без границ» создали комитет, который изучал иранское досье. Его возглавляет лауреат Нобелевской премии мира 2003 года иранский юрист по правам человека Ширин Эбади.

Группа сообщает, что в этом досье содержится ранее неизвестная информация. «После нескольких месяцев проверки мы выявили в этом досье есть около 1,7 миллиона записей, из них по крайней мере 61 940 политзаключенных в период с 1979 по 2009 годы только в Тегеране», - сказал Делуар.

Из них 520 были в возрасте от 15 до 18 лет, добавил он.

Делуар рассказал, что в досье показаны «неустанные махинации», используемые «для преследования мужчин и женщин за их мнение или их сообщения».

Из 61 924 женщин, внесенных в реестр, 218 были журналистами.

Группа передает «эту государственную ложь» комиссару ООН по правам человека Мишелю Бачеле, «чтобы Иран бы привлечен к ответственности».

По данным группы, государственный контроль над новостями и информацией в Иране на протяжении последних 39 лет был безжалостным. Страна заняла 164 место из 180 стран по индексу свободы прессы в 2018 году.

Тюрьма Эвин в северном Тегеране была построена последним шахом Ирана, чтобы удерживать своих противников в тюрьме. После революции 1979 года тюрьма вмещала до 15 000 заключенных.