«Сначала они пришли за мусульманами, и я молчал...»

За последние два дня в России случились как минимум два события, которые не связаны напрямую с мусульманами, но именно у мусульман вызывают характерное чувство дежавю.

6 февраля суд Железнодорожного района Орла приговорил гражданина Дании Денниса Кристенсена к шести годами колонии, признав его виновным в экстремизме (часть 1 статьи 282.2 уголовного кодекса).

Суд постановил, что датчанин "использовал свой авторитет духовного лидера" и "обеспечивал работу организации [cвидетели Иеговы "Орел"], заведомо зная о ее запрете". Все аргументы защиты суд назвал несостоятельными, сообщает ВВС.

"Непонятно, почему суд, говоря о преступлении, говорит о тех действиях, которые в принципе состава преступления не образуют. Например, проповедь, пожертвования, богослужения. Любому здравомыслящему человеку понятно, что это нормальные способы вероисповедания. Европейский суд уже свою позицию по этому вопросу сформулировал и ничего преступного в этих действиях не видит. Почему [российский] суд увидел в этом что-то преступное — непонятно" — возмущается адвокат Кристенсена Ирина Красникова.

Приговор суда датчанину вслед за судьей зачитывал переводчик. «Я плохо слышал, что говорил судья, но сейчас, с помощью переводчика, я в основном понял, о чем шла речь. И могу констатировать, что суд слушал на этом процессе только одну сторону - обвинения. Он вообще не принял во внимание то, что говорил я в свою защиту и мои адвокаты», - сказал Кристенсен журналистам во время перерыва.

Теперь подданный королевы Маргрете II будет сидеть шесть лет. За что? Какой смысл так жутко наказывать иностранца из чисто религиозной секты?

Относительно смысла в этом действии прекрасно высказался пресс-секратарь российского президента Дмитрий Песков. А тут все оказывается очень просто, как мы и предполагали — смысла нет.

На вопрос журналистов, являются ли "Свидетели Иеговы" экстремистской или религиозной организацией с точки зрения здравого смысла, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла". "Мы оперируем понятиями законности или незаконности. В данном случае деятельность этой религиозной организации является незаконной", - пояснил Песков.

Тот случай, когда так и хочется сказать — а ведь могут если захотят, и даже от Пескова можно услышать правду. Никакого смысла в государственных целях нет.

Другой случай произошел в селе Степанщино Московской области, где жители протестуют против строительства мусоросжигательного завода.

Там у участника протеста Максима Черных прошел обыск и в поленнице — внезапно — были найдены две гранаты. Как отмечают наблюдатели, во время обнаружения гранат рядом с сотрудниками ФСБ не было понятых. «Для того, чтобы пробраться к поленнице, сотрудники ФСБ просили у хозяина дома лопату, он отлучился за ней — и тут-то все и нашлось» - пишет в своем телеграме Дмитрий Гудков.

Максим Черных 3 февраля стоял в одиночном пикете у здания администрации Воскресенска, протестуя против строительства мусоросжигательного завода. Тогда то, по словам Гудкова, его и отметили сотрудники Центра Э. Сами же силовики заявляют, что Черных проходит подозреваемым по делу о незаконном обороте оружия.

К слову, он не единственный протестующий против строительства вредного завода, который попал под пресс силовиков. В Коломне протестующий против мусорного полигона Вячеслав Егоров тоже стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют неоднократное нарушение порядка организации или проведения митингов и суд уже поместил активиста под домашний арест.

В общем, за последние два дня мы имеем — шесть лет гражданину Европейского союза за проповеди и внезапное обнаружение взрывчатых веществ в поленнице экологического активиста. Ничего не напоминает? Кажется это до боли напоминает мусульманские регионы России конца XX – первых десятилетий XXI веков.

Конечно, это далеко не первые случаи, когда российские силовики отрабатывают на немусульманах все те же методы, с которыми первыми во всей стране познакомились именно мусульмане. Но все же, это лишний повод напомнить, с чего все начиналось.

Ведь оказывается даже полу-оппозиционные журналисты присоединяются к «консенсусу» о брутальных методах колониальной войны на Кавказе, при этом взывают к силовикам с воплями «только не мы, мы же не кавказцы, не мусульмане, мы свои, хорошие».

Но ребята, вам же объяснили кремлевскими устами, что в государственных целях здравого смысла нет? Есть «законность», а перед законом все равны. И все что началось на окраинах неизбежно возвращается в центр. Это тоже своего рода закон, по другому просто никогда и не было. Так было и со сталинскими репрессиями, так же было и с другими колониальными империями. Именно поэтому демократические и левые активисты присоединялись к борьбе против колониализма — за вашу и нашу (!) свободу — а не ныли какие они хорошие, в отличие от плохих жителей колоний.

Пацификация Кавказа плавно и ожидаема переросла в пацификацию всей России, а заодно и грузинских и украинских земель. Сводки из русских городов все больше начинают напоминать новости из Ингушетии или Дагестана. Русским людям не нравится, и это справедливо. Просто помните: «Сначала они пришли за мусульманами, и ВЫ молчали...».