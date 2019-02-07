Чечня предлагает Дагестану обменяться землей

Власти Чечни предложили Дагестану обменяться равноценными участками земли в 73 гектара, сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на участника дагестанской делегации в Грозный Шамиля Хадулаева.

Как сообщает издание, 22 января председатель парламента ЧР Магомед Даудов и спикер Народного собрания РД Хизри Шихсаидов договорились уточнить границы двух республик. 5 февраля дагестанская делегация во главе с Шихсаидовым и министром по земельным и имущественным отношениям Екатериной Толстиковой ​приехала в Грозный, где состоялось обсуждение границ.

Руководитель Координационного совета некоммерческих организаций Дагестана Шамиль Хадулаев — сам участник встречи - сообщает, что обсуждение прошло бесконфликтно.

Хадулаев рассказал «Кавказскому узлу», что чеченская сторона предложила поменяться участками площадью примерно 73 га, что должно привести к окончательному согласованию границы между двумя республиками.

По словам Хадулаева, чеченские власти предложили включить в границы Дагестана мост на трассе "Кавказ" около Кизляра и прилегающую к мосту территорию с несколькими проселочными дорогами. "Предложение поступило в знак уважения, чтобы нам было легче", – подчеркнул дагестанский участник переговоров.

Обозначенный участок с мостом – единственный, по которому стороны пока не договорились. Взамен Дагестан должен передать Чечне аналогичный по площади участок, отметил Хадулаев. "Надо будет где-то компенсировать ту же площадь. Решение о компенсации будет принимать комиссия, состоящая из глав муниципальных образований", – добавил активист.