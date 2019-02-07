Суд Тбилиси не признал нарушение прав убитого в Панкиси чеченца

Суд Тбилиси отказался признать, что Служба государственной безопасности (главная спецслужба Грузии) нарушила презумпцию невиновности, распространив сведения о якобы причастности к экстремистам убитого в ходе спецоперации в Панкиси чеченца Темирлана Мачаликашвили. Об этом сообщает "Кавказский узел".

В начале июля 2018 года грузинские СМИ со ссылкой на спецслужбу сообщили о связях Темирлана Мачаликашвили с Ахмедом Чатаевым, а также сведения о якобы планируемом Мачаликашвили самоподрыве в Тбилиси. Семья Мачаликашвили обратилась в суд, обвинив СГБ в нарушении презумпции невиновности.

Представитель силовиков заявил, что распространенные сведения о причастности Мачаликашвили к экстремистам "необходимы для удовлетворения высокого интереса общественности".

А 5 февраля Тбилисский городской суд постановил, что СГБ не нарушала презумпцию невиновности Темирлана Мачаликашвили. Адвокат семьи Давид Бердзули заявил, что суд изучал заявления СГБ вне контекста, поэтому решение суда будет опротестовано в следующей инстанции.

Отец убитого Малхаз Мачаликашвили (на фото в центре), услышав решение суда, расплакался, ему потребовалась медицинская помощь.

Сейчас семья Мачаликашвили требует создания в парламенте временной следственной комиссии по изучению обстоятельств гибели Темирлана, а жители Панкисского ущелья уже собрали две тысячи подписей под петицией с этим требованием.

Кроме того, создания парламентской временной следственной комиссии требует и оппозиционная партия "Единое национальное движение", выступившая с этой инициативой 28 декабря 2018 года.

Напомним, что 19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме грузинскими силовиками в ходе спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года. Спустя две недели молодой человек скончался в больнице. По версии силовиков, Мачаликашвили попытался бросить в них гранату, однако его родные утверждают, что Темирлана застрелили в постели.