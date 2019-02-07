«Половина американских войск покинет Афганистан к 1 мая» - переговорщик Талибан

Официальный представитель талибов* заявил в среду, что США пообещали вывести половину своих войск из Афганистана к концу апреля, сообщает Аль-Джазира. Однако сами американские военные заявили, что точные сроки не установлены.

Абдус-Салам Ханафи, выступая в кулуарах встречи в Москве между талибами и другими видными афганскими деятелями, сказал, что американские официальные лица пообещали, что вывод войск начнется уже в этом месяце.

«Американцы сказали нам, что с начала февраля до конца апреля половина войск из Афганистана будет выведена», - сказал Ханафи журналистам.

Но официальный представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг заявил, что американские военные не получили приказы начать вывод войск.

«Мирные переговоры с талибами продолжаются, но [министерство обороны] не получило директивы об изменении структуры сил в Афганистане», - сказал Мэннинг.

Представительница военного ведомства США в Кабуле также отрицала немедленный вывод войск.

«Если все стороны сделают все необходимое для предотвращения использования Афганистана в качестве платформы для терроризма, насколько позволяют условия, мы готовы рассмотреть перемены в силовом присутствии», - сказала она агентству AFP.

Шер Мохаммад Аббас Станикзай, глава делегации талибов в Москве, также опроверг ранние комментарии Ханафи относительно вывода американских войск, заявив, что дата еще не назначена.

Ханафи сказал, что Вашингтон и талибы договорились, что все иностранные войска в конечном итоге уйдут, и Афганистан никогда не будет использоваться в качестве базы для нападений на США.

Он добавил, что США и талибы создадут технический комитет, который «будет работать над графиком вывода оставшихся войск».

Напомним, что в Москве два дня шли переговоры между талибами и влиятельными афганскими политиками — но без участия правительства Кабула.

Переговоры не были легкими — присутствующие журналисты рассказывают о случае, когда делегация талибов в полном составе резко вышла из комнаты для переговоров, быстро пошла к лестнице отеля, повернула обратно в лифт и решила снова вернуться в комнату для переговоров.

Как бы то ни было, мир увидел достаточно редкое зрелище, когда Станикзай появился перед прессой вместе с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем.

«Это было очень успешно. Мы договорились по многим пунктам, и я надеюсь, что в будущем мы сможем добиться дальнейшего успеха, и, наконец, сможем найти решение, мы сможем найти полный мир в Афганистане», - сказал Станикзай.

Карзай назвал дискуссии «очень удовлетворительными».

Московский саммит состоялся всего через неделю после того, как талибы провели отдельные переговоры, направленные на прекращение войны, с американскими переговорщиками в Катаре. Как и в Москве президент Афганистана Ашраф Гани также не был приглашен к столу переговоров в Дохе.

Сейчас американские чиновники и генералы ломают себе головы вопросом, как бы усадить талибов за стол переговоров с Гани.

Между тем, сам Гани выразил разочарование по поводу того, что его обошли стороной, а его политические противники (оппозиция) разделили молитвы и еду с талибами, обсуждая будущее страны.

В целом, тот факт, что талибы готовы обсуждать вопросы даже с Хамидом Карзаем, но не хотят переговоров с Гани, говорит о том, что талибы руководствуются далеко не эмоциями, но вероятно имеют достаточно изощренные планы на свое политическое будущее в Афганистане.

* - движение Талибан признано в России террористическим и запрещено