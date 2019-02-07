Сторонники РПК в Греции захватили здание греко-турецкой торговой палаты

В среду десятки сторонников Рабочей Партии Курдистана (греческие анархисты из группы «Рубикон» и сами члены РПК) захватили здание греко-турецкой торговой палаты, сообщает Sputnik Греция.

Акция прошла в знак солидарности с заключенным лидером РПК, требуя прекратить изоляцию Абдуллаха Оджалана, отбывающего с 1999 года наказание в тюрьме на острове Имралы.

Полиция освободила здание в тот же день, задержав всех участников акции. «Рубикон» сообщил, что задержанных увезли в управление полиции Аттики.

В связи с очередной акцией РПК в Европе заметим два вещи.

Во-первых, сторонников РПК ничуть не останавливают законы европейских стран, требующие уважения к собственности и общественному порядку. Напротив, они даже солидаризируются с силами, вроде местных анархистов, которые стараются объявили войну собственности и общественному порядку. По сути РПК, как и прежде, продолжает быть деструктивной лево-радикальной партией, хотя в нужный момент пропагандисты РПК умело включают заготовку об РПК как «щите Европы» от «турецких джихадистов».

Во-вторых, условиям Оджалана в тюрьме посвящается огромная часть акций РПК. С одной стороны это понятно и объяснимо, ведь забота о заключенных товарищах это важнейшее дело для любой повстанческой организации, тем более если это заключенный лидер. Но в случае с РПК вопрос о том, как сидит Оджалан, перевешивает все остальное.

В самом деле, целый ряд наблюдателей в Турции, вспоминая о провалившемся мирном процессе между РПК и Анкарой, сейчас говорят, что РПК впустую потратила бесценное время на выторговывание условий для Оджалана, вместо того, чтобы поднимать такие вопросы как преподавание курдского языка в школах, самоуправление, экология и т. д.

Хотя чего еще ожидать от партии с очевидно сталинистско-маоистскими корнями, лишь для виду приправленными модным либертарным социализмом?