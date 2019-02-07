В ОАЭ арестовали британца в футболке катарской футбольной команды

В Объединенных Арабских Эмиратах был задержан и помещен под стражу британец, носивший футболку катарской футбольной команды во время матча Кубка Азии, сообщают британские СМИ.

Али Исса Ахмад, 26 лет британский суданец, был задержан и избит за то, что носил футболку, которая рекламировала Катар на групповом матче команды против сборной Ирака в Абу-Даби 22 января, сообщил Guardian во вторник.

Ахмад из Вулверхэмптона в центральной Англии, болельщик Арсенала, был отпуске в ОАЭ по словам его друга Амера Локи.

«Это просто невероятно», - говорит Локи о задержании друга.

По словам Локи, который разговаривал с Ахмадом по телефону, когда тот просил помощи в освобождении, его друга все же освободили, а потом снова задержали и обвинили во лжи после того, как он пошел в полицейский участок, чтобы сообщить о том, что его били в полицейской машине.

«Мы точно не знаем, что именно произошло потом, но его задержали, потому что его обвиняют в том, что он выдвигает ложные обвинения против сотрудников безопасности ОАЭ», - сказал Локи. «Он сказал, что его держат в месте под названием Аль-Шарджар».

Посольство ОАЭ заявило, что рассматривает обвинения в задержании. Между тем, министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании заявило, что оно «оказывает помощь» и «поддерживает связь с местными властями».

«Я в шоке, что он был арестован и подвергся нападению из-за футбольной футболки, которую он носил», - добавил Локи. «Мы все так переживаем за него. Это очень серьезно».

Между тем, посольство ОАЭ в Британии сообщило свою версию происшедшего. Согласно их заявлению, Ахмад обратился к ним с жалобой на избиение со стороны группы футбольных фанатов из ОАЭ. Полиция доставила Ахмада в больницу, «где врач, который осматривал его, пришел к выводу, что его травмы не соответствовали его описанию событий и, по-видимому, были нанесены ему самим». В результате, 24 января «Ахмаду предъявлено обвинение в том, что он потратил время полиции и сделал ложные показания», - сказали в посольстве.

«Нам сообщили, что с тех пор он признал эти преступления и теперь предстанет перед судом в ОАЭ».

Почему-то в эту версию не верят британские СМИ. Напомним, что выражение какого-либо сочувствия или симпатии к Катару в ОАЭ наказуемо сроком тюремного заключения до 15 лет.