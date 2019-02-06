Житель Башкирии приговорен к семи годам за членство в Хизб ут-Тахрир

В Башкортостане Приволжский окружной военный суд приговорил обвиняемого к семи годам колонии строгого режима за участие в организации «Хизб ут-Тахрир»*, сообщают Idel.Реалии со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Отмечается, что мужчина в 2015 году вступил в сибайскую ячейку ХТ. В его обязанности входили занятия с новыми адептами по идеологии организации. Во время обысков по месту жительства оперативники изъяли запрещенную «экстремистскую» литературу, а также «агитационные и пропагандистские» материалы, используемые для «вербовки и обучения новых сторонников».

Как сообщает ФСЮ «свою вину осужденный признал полностью, раскаялся в совершенном, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием». Эти смягчающие обстоятельства были учтены судом при вынесении приговора. Учитывая, что семь лет они называют "смягченным приговором", можно представить, какой приговор бы дали сибайскому мусульманину за кухонные разговоры по сути, если бы он не признал свою вину.

*-запрещены в РФ