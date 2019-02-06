Черкесы спорят из-за единого названия для их народа

Споры о том, как надо называть народ, известный миру как «черкесы», и менее известный как «адыги», получил новый импульс в социальных сетях. Так в Facebook был опубликован ролик активиста Заура Батышева из Республики Адыгея, в котором он призвал всех россиян адыгской национальности, вне зависимости от места жительства, записаться «черкесами» в ходе переписи населения 2020 года.

Батышев призывает черкесов записывать видео с обращением к народу на тему переписи, чтобы разъяснить «как важно для адыгов иметь единое название и почему».

«Так как в списке народов России нет такого названия как адыг или адыгэ (есть только адыгеец, кабардинец, черкес и шапсуг), думаю, будет целесообразно назвать себя черкесами», - пишет Батышев. «Раньше адыгский народ называли черкесами, а страну - Черкесия, в мировую историю адыги вошли как черкесы, зарубежную диаспору также называют «черкесы», - поясняет он. Именно поэтому Батышев предлагает «всем адыгам объединиться одним названием», доказать свое единство «не на словах, а на деле». «У нас один язык, одна история, одна культура, один флаг, а записаны мы по-разному, как чужие друг другу народы. Это неправильно», - подытоживает активист.

Предложение Батышева встретило как поддержку, так и резкую критику. Например, журналистка из Кабардино-Балкарии Анфиса Канукова не согласна с аргументами Батышева и объясняет почему:

«Тюркоязычное слово «черкес» изначально никак не переводится на адыгэбзэ, так почему мы должны называться так???? Я понимаю, народ хочет, чтобы нас не разделяли на кабардинцев, бесленейцев, адыгейцев... Но бланке, где будет написано адыгеец, кабардинец, черкес, шапсуг есть четкое разграничение о локализации человека. Если черкес, то он живёт в КЧР, если кабардинец, то в КБР, если адыгеец, то в РА, если шапсуг, то он причерноморский АДЫГ. Если мы все напишем черкес/черкешенка, то выходит, что мы все живём в КЧР. Зачем вводить в заблуждение???».

По мнению Кануковой, изначально неверный сам бланк, а черкесы должны «четко объяснить историческое составляющее этого вопроса, и обратиться к руководству страны,чтобы для нас, адыгов, не было таких неприятных моментов», так как весь народ назывался Адыгэ, а не Черкесия.

Тем временем активист из КБР Заур Жемухов напоминает, что в свое время Международная черкесская ассоциация постановила по-русски всем называться черкесами, и этот этноним имеет международное хождение. «При чем тут локализация?» - возражает Жемухов Кануковой. - «Русские не пишутся по территории проживания, иначе им пришлось бы писаться адыгейками, якутками, рязанками».

На наш взгляд именно сравнение с русскими позволяет понять, почему разговоры о едином названии в итоге становятся новым поводом для разделения черкесов, а не для объединения. То единство, к которому стремятся черкесские активисты, практически недостижимо без нацибилдинга для которого нужно свое национальное государство.

Было время когда и русские и другие народы идентифицировали себя по регионам, и соответственно скорее бы действительно записались рязанцами и новгородцами (или кастильцами и галисийцами в Испании, провансальцами и нормандцами во Франции и т. д.). Но у русских, как и у французов и испанцев, есть свое национальное государство, как бы к этому государству не относились сами русские. А у черкесов-адыгов такого государства нет. Зато есть квазигосударственные образования, субъекты РФ, в сами названия которых заложены основы для самоидентификации — Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкария и Республика Адыгея. И разумеется, федеральный центр не допустит не при каких обстоятельствах создания единой политической черкесской нации, особенно, если эта нация еще и будет включать в себя зарубежную диаспоры. Зато центр будет поощрять малые субэтносы, разведенные по своим «республиканским» квартирам.

Итого, мы рекомендуем нашим черкесским (адыгским) братьям и сестрам не делать самоназвание причиной для конфликта. Такие вещи никогда и нигде в истории не решались флешбомобом в соцсетях, поверьте. Объединяйтесь на том, что вас всех объединяет уже сейчас — Ислам, язык, историческая память. А самоназвание... Если Всевышний пожелает, то придет время и для него.