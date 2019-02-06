В Эфиопии сожгли две мечети

В северо-восточной Эфиопии были сожжены две мечети в ходе предполагаемой кампании по поощрению межконфессионального конфликта, заявил в понедельник Верховный совет по делам Ислама в регионе.

Мечети были подожжены в Эсте, Южный Гондэр, в провинции Амхара, втором по численности населения регионе страны, говорится в заявлении совета.

«Этот акт является преднамеренным шагом со стороны тех, кто хочет использовать религию, чтобы нанести ущерб стране», - говорит генеральный секретарь Совета шейх Мухаммед Хасан в интервью агентству Амхара Медиа.

Агентство цитирует его слова о том, что это был наглый поступок, который преднамеренно пытался натравить последователей Ислама на христиан и наоборот.

По сообщениям, полиция расследует эти случаи.

Поджоги произошли после того, как мусульмане, использовавшие макулатуру для украшения палатки, непреднамеренно использовали бумажки, на которых была изображена Дева Мария. По словам шейха Мухаммада Хасана именно это вызвало гнев христиан по отношению к мусульман.

Но это вовсе не первый случай, когда в Эфиопии — земле первой хиджры - сжигают мечети.

Ранним утром 28 июня 2018 года в мечети Анвара в Аддис-Абебе вспыхнул огромный пожар, в результате чего мечеть была полностью разрушена.

В январе 2011 года пожар охватил мечеть Тебарек и дом имама в центре столицы Аддис-Абебы в районе под названием Мексика. Огонь уничтожил часть мечети, которая использовалась женщинами, дом имама, а также все книги, по которым имам обучал талибов (студентов).

В 2009 году в районе под названием Широ Меда и Хана Мариам были сожжены мечети в столице Аддис-Абебе. Более того, восемь мечетей были сожжены несколькими неделями ранее в зоне Гураге.

За последние два года произошли по меньшей мере 10 нападений на мечети.

Напомним, что около трети жителей Эфиопии являются мусульманами, а большинство остальных исповедует различные формы христианства.

На фото: мечеть Наджаши. Расположенная в городе Вукро, в 790 километрах к северу от столицы Эфиопии Аддис-Абебы, считается, что Ан-Наджаши - первая мечеть в Африке. Она назван в честь эфиопского царя (негуса), известного в арабской традиции как Наджаши, который принимал сподвижников Пророка, мир ему, избежавших преследования в Мекке.