На филиппинском Минданао начался третий этап референдума об автономии

На филиппинском острове Минданао проходит второй этап исторического референдума по вопросу широкой автономии для мусульман моро, который изменит политическое будущее региона, сообщает «Анадолу».

Жители шести регионов провинции Ланао-дель-Норте и 67 населенных пунктов провинции Северный Котабато голосуют на референдуме по вопросу вхождения в состав автономного района.

Как сообщает Избирательная комиссия Филиппин (COMELEC), на референдуме проголосуют около 640 тысяч человек, в том числе мусульмане, лумады, христиане и местные жители.

Голосование началось в 7:00 и завершится в 15:00 по местному времени. Итоги голосования будут обнародованы через четыре дня.

Пресс-секретарь COMELEC Джеймс Хименес сообщил местным СМИ о начале голосования на референдуме.

По его словам, жители региона очень взволнованы.

В числе голосующих - женщины и старики, сказал пресс-секретарь.

Напомним, что на юге Филиппин 21 января уже прошел первый этап голосования на референдуме по вопросу предоставления широкой автономии мусульманам из народности моро. Большинство проголосовавших поддержали идею расширения автономии.

Всего же правом голоса на острове Минданао обладают до трех миллионов человек.