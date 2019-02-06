В Турцию расследуют инцидент с депортацией египетского активиста

Турция расследует депортацию гражданина Египта в Каир после того, как он, по сообщениям, попросил убежища по прибытии в аэропорт Ататюрк в Стамбуле в прошлом месяце, сообщает Middle East Eye.

Мухаммад Абдуль-Хафиз Ахмед Хуссейн, также известный как Мухаммад Абдуль-Хафиз, был заочно приговорен к смертной казни в июле 2017 года по обвинению в подготовке боевиков в секторе Газа в рамках предполагаемого заговора с целью убийства бывшего генерального прокурора Египта Хишама Бараката.

Однако, 17 января 28-летний египтянин был депортирован в Каир после того, как власти аэропорта обнаружили, что у него имеется поддельная виза, по словам Ясина Актая, старшего советника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Первоначально офис губернатора Стамбула отрицал, что Абдуль-Хафиз запросил убежище.

«Согласно турецкому законодательству, иностранный гражданин был отправлен обратно в свою страну со статусом недопустимого пассажира (INAD)», - говорится в заявлении в понедельник.

«Никакого уведомления сотрудником аэропорта или полицией о международном запросе на убежище не было, нет никакой информации, находится ли он под судом в Египте или в любой другой стране».

Тем не менее, во вторник офис опубликовал новое заявление о том, что работа восьми полицейских, работающих в турецком офисе паспортного контроля, приостановлена, а сам они ожидают расследования.

Фотографии, на которых запечатлен Абдуль-Хафиз в наручниках на борту самолета Turkish Airlines, летящего в Каир, вызвали гнев египетских правозащитников и изгнанников в Турции, которые обвиняли в депортации как лидеров «Братьев-мусульман», так и власти Турции.

По словам Актая на Абдуль-Хафиза надели наручники из-за его «агрессивного отношения» и «драки с персоналом аэропорта».

Египетские «Братья-мусульмане» назвали Абдуль-Хафиза бывшим членом организации, которая запрещена в Египте с 2013 года.

Напомним, что многие члены БМ получили убежище в Турции после переворота и подавления протеста военными во главе с нынешним президентом Абдуль-Фаттахом Ас-Сиси.

В дополнение к путанице и противоречиям по этому делу просочилась аудиозапись, предположительно, высокопоставленного лидера БМ Сабера Абуль-Футуха, в которой говорится, что Абдуль-Хафиз был неверно идентифицирован организацией как член группы боевиков.

В ответ на аудиозапись, которая стала вирусной, Хайтам Ганим, молодой египетский правозащитник из Стамбула, обвинил лидеров БМ в Турции в «халатности» и «коррупции».

Неназванный представитель БМ, на которого ссылается Middle East Eye, сказал, что с его группой связались представители правящей Партии справедливости и развития Турции (AKP), чтобы узнать об Абдуль-Хафизе до его депортации, и что группа первоначально отрицала, что он был их членом.

В видео на YouTube Ганим сказал, что он узнал из источников в Каире, что Абдуль-Хафиз был арестован сразу же по прибытии, после чего его пытали, а его брата также задержали.

Согласно египетскому законодательству, те, кого судят заочно, предстают перед судом после задержания. Поэтому Абдуль-Хафиз в настоящее время содержится в предварительном заключении.

Во внутреннем заявлении своим членам в Турции Братство сообщило, что оно связалось с турецкими властями 22 января после получения телефонного звонка от одного из друзей Абдуль-Хафиза, который сказал, что потерял с ним связь с 17 января.

Согласно заявлению, которое было разослано членам через WhatsApp, Абдуль-Хафиз забронировал билет из Могадишо в Каир транзитом через Стамбул с намерением подать заявление о предоставлении убежища в Турции.

Сообщается, что Абдуль-Хафиз координировал свои действия с друзьями в Стамбуле и в Могадишо, которые посоветовали ему, что он сможет просить убежища, если покажет документы, подтверждающие его смертный приговор.

Согласно заявлению БМ, к ним не обращались за помощью по его делу.

А уже 31 января турецкие иммиграционные власти сообщили Братству, что Абдуль-Хафиз был отправлен в Египет.

Турецкий чиновник, который говорил на условиях анонимности, рассказал, что чиновники аэропорта предложили отправить Абдуль-Хафиза обратно в Могадишо вместо Каира, но он отказался.

Палестинско-турецкий аналитик Саид Эльхадж написал в Facebook, что инцидент, по-видимому, является результатом «ошибок» трех сторон: друзей самого молодого египтянина в Турции, офиса Братьев-мусульман в Стамбуле и турецких властей.

«Важно привлечь к ответственности три стороны, в том числе обратиться к турецким властям с просьбой начать прозрачное расследование», - сказал он.

Напомним, что в Турции проживают тысячи египетских изгнанников, покинувших страну после военного переворота 2013 года, в результате которого был свергнут президент Мухаммад Мурси, сам родом из БМ.

Египтяне в Турции выразили обеспокоенность по поводу безопасности своей общины после депортации Абдуль-Хафиза, но Актай заявил в интервью Middle East Eye, что инцидент никоим образом не скажется на изменении политики в этом отношении, и Турция продолжит поддерживать БМ, как поддерживала прежде.