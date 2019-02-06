За что могли убить Децла?

Прошедшие сегодня похороны 35-летнего певца и поэта Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, повод задуматься о множестве вещей. Напомним, что молодой человек умер несколько дней назад в Ижевске после своего концерта, как сообщалось, от остановки сердца.

Конечно, для кого-то это будет поводом лишний раз вспомнить о тайне смерти, ангел которой может с повелением Аллаха придти к любому в любой момент, когда этого никто не ждет.

Для кого-то - о важности жизни и смерти на Истине и том, какая это милость Аллаха.

Кто-то задумается о том, чему должна быть посвящена жизнь, которая может оказаться такой мимолетной, и том, какой за это потом придется держать отчет.

Но оставив эти вопросы о вечном и главном на усмотрение каждого из наших читателей, сейчас мы хотим заострить внимание на другом.

Для тех, кто не следил за музыкальной сценой и творчеством Децла в последние годы - а среди наших читателей таковых по понятным причинам предостаточно - было сюрпризом узнать, что в последние годы из певца "ни о чем" он превратился в острого критика власти.

«В этой стране ничего не менялось -

Голодные люди, сытая власть.

Рыбы гниют с головы, вокруг все враги.

Бунтуют рабы, новый виток холодной войны.

Войны и стандарта, диктата во лжи.

Кто ещё жив - без оглядки бежит.

Гайки всё туже, кровавый режим.

Сместили всё, что не ровно лежит.

Водка по-прежнему стоит гроши», -

эти и подобные стихи и песни в последнее время озвучивались им с завидной частотой. Как и интервью, в которых он подвергал бескомпромисной критике существующий в стране режим и призывал к его смене.

Стоит ли удивляться тому, что этот певец и поэт внезапно умер в столь молодом возрасте без видимых на то причин? И что, как бы провластные пропагандисты ни пытались объяснить эту странную смерть наркотиками и подорванным бурной жизнью сердцем, врачи не обнаружили у умершего ни следов первых, ни проблем со вторым...

Не будем забывать, что в последнее время это далеко не единственная странная смерть критиков режима. Кто-то таинственным образом выпадает из многоэтажного дома, кто-то умирает от остановки сердца якобы на пробежке в столь же молодом возрасте, кто-то якобы становится жертвой грабителей в такой опасной Африке, где белых журналистов поедают злые негры и крокодилы.

Конечно, можно возразить, что молодежный певец - это не политик и не журналист, и убивать его ни к чему. Но ведь подозрительные смерти остросоциальных певцов случались и раньше. Виктор Цой якобы заснул за рулем, а Игоря Талькова как бы убили из-за личного конфликта. Ну, а само становление сталинизма, как известно, началось с "самоубийств" Маяковского и Есенина. Сегодня же режим очень ревностно отслеживает творчество групп и исполнителей, являющихся властителями дум молодежи и настраивающих ее против власти. Одним из них срывают концерты, на других возбуждают уголовные дела. Третьи скоропостижно и таинственно умирают.

Что именно произошло с Децлом накануне остановки у него сердца, мы вряд ли узнаем. Но в стране, в которой политический террор уже давно превратился в системный, любую смерть критика режима нужно приучаться рассматривать под этим углом.