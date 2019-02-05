Мусульманские врачи открыли бесплатную клинику для неимущих в американском Толедо

Группа мусульманских врачей в американском Толедо, штат Огайо, открыла новую клинику для оказания бесплатных медицинских услуг людям всех вероисповеданий. Целью группы является оказание помощи уязвимым и незастрахованным американцам, как сообщает Toledo Blade.

«У нас была встреча, и мы в целом сказали: «Нам нужно искать возможности помочь нашему сообществу, нашим соседям», и эта идея создания бесплатной клиники была реализована», - говорит доктор Сулайман Абави, врач неотложной медицинской помощи в Центре здоровья округа Фултон.

«У всех нас есть чувство желания отдавать и желание думать о большем, чем мы сами и наши семьи», - добавил он.

Не имея физического места нахождения, врачи сначала добровольно вызывались в приюты для бездомных, а затем основали полурегулярную клинику толедской мечети Масджид аль-Ислам.

Позже мусульманский эндокринолог, доктор Махмуд Муса предложил место в своем офисе, где они и открыли клинику «Халим».

Данные оценки состояния здоровья округа, в котором работают врачи, показывают, что 6 процентов жителей не имеют страховки - около 25 000 человек. А без страховки в американском обществе лечение может быть крайне дорогим.

«Мы знаем, насколько важно здоровье для нас», - говорит Сабин Сидики, студентка второго курса медицинского факультета.

«Если у вас простуда или высокое кровяное давление или диабет, вам нужно позаботиться о себе, чтобы пойти на работу и позаботиться о своей семье… Если у вас нет здоровья, у вас ничего нет».

Название клиники основано на концепции терпимости, и среди ее заявленных миссий - «оказывать пациентам эффективную и качественную помощь, опираясь на характер и щедрость Пророка Мухаммеда в качестве образца для подражания».

Доктор Абави надеется, что клиника даст истинное представление о мусульманах, а также исламской вере.

«Мы являемся частью этого сообщества, как и все остальные», - сказал он.

«Мы заботимся о нашем сообществе и заботимся о наших соседях. Что может быть лучшим примером для подражания, чем использование наших талантов, способностей и образования для отдачи? »

Это не первый случай, когда мусульманские врачи оказывают бесплатную медицинскую помощь бедным американцам.

В апреле 2018 года мусульмане на северо-востоке Филадельфии открыли бесплатную медицинскую клинику для оказания медицинских услуг нуждающимся и бедным.

В Южной Каролине клиника Шифа уже много лет оказывает крайне необходимую медицинскую помощь нуждающимся.

В январе 2012 года группа мусульманских врачей вызвалась открыть медицинскую клинику Рахма для предоставления бесплатных медицинских услуг малоимущим жителям в нью-йоркском городе Сиракузы.

Ранее в 2011 году Ассоциация врачей пакистанского происхождения в Северной Америке открыла бесплатную клинику для оказания стоматологических, офтальмологических, детских и болеутоляющих услуг по воскресеньям в кампусе университета Сент-Луиса.

Еще одна клиника была открыта Исламским фондом Сент-Луиса в сотрудничестве с волонтерами в области медицины в октябре.