Испанская компания отказалась строить железную дорогу на оккупированной палестинской территории

Испанская компания 1 февраля объявила, что отклонила израильский тендер на строительство участка железной дороги в Иерусалиме, которая пройдет по оккупированной палестинской территории.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF или «Строительство и другие железнодорожные услуги») объявили, что «отказываются строить участок железной дороги в Иерусалиме, потому что [он] включает палестинские земли, которые конфискованы в нарушение резолюций международной законности».

Сотрудники компании также отказались от участия в проекте на тех же основаниях. Представители рабочих заявили, что проблема заключается в том, что железная дорога будет проходить через палестинские земли для обслуживания незаконных поселений в Восточном Иерусалиме.

«Любой проект в любом городе мира, особенно в Иерусалиме, должен уважать права человека и международную законность при его реализации», - подчеркнул CAF.

CAF добавил: «Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций и Международный Суд в различных резолюциях заявляли, что они против оккупации земли, через которую пройдет участок железной дороги».