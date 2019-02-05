Президент Туниса проиграл в суде дело против тунисского гражданина

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси проиграл в суде дело по иску, который он подал против гражданина Туниса в 2014 году. Президент обвинял гражданина в подстрекательстве против него и его семьи в социальных сетях.

Согласно тунисским СМИ, тунисская судебная система постановила, что Эс-Себси должен выплатить штраф в судебном порядке после проигрыша дела против Имада Дегиджа, который был известен как глава Лиги защиты революции.

Первоначально Эс-Себси представил дело в прокуратуру при суде первой инстанции в столице Туниса городе Тунисе, заявив, что Дегидж разместил в социальных сетях видео и комментарии, которые подстрекали его и считались угрозой Эс-Себси и членам его семьи.

Суд первой инстанции удовлетворил иск и в 2017 году приговорил Дегиджа к трем месяцам тюремного заключения и штрафу, но ему была предоставлена ​​возможность обжаловать приговор.

На прошлой неделе Апелляционный суд в Тунисе оправдал подсудимого, оштрафовал самого Эс-Себси и приказал ему оплатить судебные иски.

Многие тунисцы довольным таким приговором и считают его итогом тунисской революции 2011 года, с которой, как считается, началась Арабская весна. Что ни говори, действительно, ситуация, при которой в суде против обычного гражданина может проиграть Башар Асад или Абдуль-Фаттах ас-Сиси, представить почти невозможно.