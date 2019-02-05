Сомали: в результате взрыва бомбы погибло 5 человек в Могадишо

По меньшей мере пять человек были убиты, еще шестеро получили ранения в понедельник в результате взрыва автомобильной бомбы около оживленного торгового центра в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство «Анадолу».

Издание со ссылкой на источник в сомалийской полиции сообщает, что нападение было совершено на торговый центр, расположенный недалеко от штаб-квартиры муниципалитета Могадишо в районе Хамарвейн.

«Мы можем подтвердить, что по меньшей мере пять человек были убиты и более шести ранены. Раненые были доставлены в больницы Эрдоган и Мадина для лечения», - добавил он.

Ответственность за взрыв взяла на себя сомалийская группировка Аш-Шабаб, сообщившая об этом по своему радио.

Группа заявила, что взрыв был направлен против собравшихся правительственных чиновников, и что убито было восемь человек, включая чиновников.