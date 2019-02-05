Голландский политик из исламофобской партии принял Ислам

Бывший член крайне правой голландской партии Гирта Вилдерса объявил в понедельник, что принял Ислам, сообщает Politico.

Йорам ван Клаверен рассказал, что он стало мусульманином, когда писал книгу об Исламе. «Во время этой работы я сталкивался со все большим и большим количеством вещей, которые мешали моему взгляду на Ислам», - рассказал он голландскому радио.

Ван Клаверен был членом парламента от Партии свободы (PVV) с 2010 по 2014 год, но вышел из партии после того, как Вилдерс спросил сторонников во время митинга в 2014 году, хотят ли они больше или меньше марокканцев в Нидерландах, на что толпа скандировала «Меньшее! Меньшее! Меньшее!»

Покинув PVV, Ван Клаверен создал свою собственную партию «За Нидерланды», но не смог выиграть на национальных выборах 2017 года и ушел из политики.

Ван Клаверен был резким критиком Ислама в бытность депутатом от PVV, и выдавал фразы, вроде: «Ислам - это ложь» и «Коран - это яд», сообщает газета NRC.

На вопрос в интервью газеты, чувствует ли он себя виновным из-за этих заявлений, Ван Клаверен сказал, что он был «просто неправ», добавив, что «такова была политика PVV: все, что было неправильно, должно быть так или иначе связано с Исламом».

Напомним, что это не первый раз, когда бывший высокопоставленный член голландской Партии свободы принимает Ислам. Арно ван Доорн, бывший партократ PVV, также ранее принял Ислам. Ван Доорн поздравил Ван Клаверена с его решением через Twitter, написав: «[Я] никогда не думал, что PVV станет питательной средой для новообращенных [мусульман]».