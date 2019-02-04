Участника группы Басаева приговорили к почти 15 годам колонии



Верховный суд Чечни признал Руслана Батаева, участника группы Шамиля Басаева, виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Он приговорен к 14,5 годам колонии строгого режима, сообщает "Интерфакс".

Как установил суд, в 1999 году Батаев участвовал в вооруженном нападении на российских военнослужащих в районе станицы Червленной Шелковского района (под командованием Басаева и Хаттаба).

О вынесении приговора Руслану Батаеву сообщило управление ФСБ по Ставропольскому краю.

"В ходе следственных действий фигурант уголовного дела полностью признал свою вину. Верховным судом Чеченской Республики Батаев признан виновным", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, на которое сослался ТАСС.