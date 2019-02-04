Талибы и афганская оппозиция встретятся в Москве

Талибы и афганские политики, выступающие против президента Ашрафа Гани, должны встретиться в России на этой неделе, сообщает Al-Jazeera. Тем временем США заявляют, что они добились «значительного прогресса» в переговорах с Талибан.

В воскресенье талибы подтвердили, что отправят делегацию в Россию на двухдневную встречу, которая начнется во вторник в Москве.

Напомним, что Талибан отказывается признать правительство Гани, называя его "марионеткой" США.

Гани неоднократно призывал талибов начать переговоры с его правительством.

Он был исключен из шести дней обсуждений между талибами и США в Дохе в прошлом месяце, которые, как сообщается, опечатали план мирного соглашения.

«Я призываю талибов ... показать свою афганскую волю и принять требование афганцев о мире и начать серьезные переговоры с афганским правительством», - сказал Гани в телевизионном обращении из президентского дворца в Кабуле на прошлой неделе.

«Мы не должны забывать, что жертвами этой войны являются афганцы, и мирный процесс должен также вестись под руководством Афганистана ... Ни один афганец не хочет, чтобы иностранные войска оставались в их стране на неопределенный срок. Ни один афганец не хочет сталкиваться с атаками самоубийц в больницах, школах, мечетях и парках».

Среди тех, кто подтвердил свое завтрашнее присутствие в Москве, есть Ханиф Атмар, бывший советник по национальной безопасности, который баллотируется против Гани на президентских выборах, назначенных на июль.

Атмар назвал встречу «важным шагом к внутриафганским мирным переговорам» в своем твиттере в воскресенье.

Также в Москву приедут экс-губернатор Атта Мухаммад Нур и бывший президент Афганистана Хамид Карзай - оба соперники Гани.

Высший совет мира страны, который официально не является частью правительства, но на него возложена задача борьбы с талибами, заявил в субботу, что его не пригласили в Москву.

При этом, талибы планируют провести еще один раунд мирных переговоров с США в Дохе 25 февраля.

В ноябре прошлого года в Москве уже состоялся многосторонний саммит, на котором пытались найти выход из многолетней войны. На нем присутствовали делегаты Совета мира, движения "Талибан" и официальные лица из десятка стран. Талибы не общались напрямую с членами совета.

После встречи с талибами в Дохе в прошлом месяце главный переговорщик Вашингтона Залмай Халилзад заявил, что США и талибы имеют «рамочный проект» для соглашения, которое могло бы проложить путь к мирным переговорам с афганским правительством.

Однако основные препятствия, включая прекращение огня и вывод иностранных сил, остаются.