Катар выигрывает Кубок Азии — ОАЭ обижается

Сборная Катара по футболу все же взяла Кубок Азии, обыграв сборную Японии, которая ранее уже четыре раза выигрывала континентальный чемпионат, в напряженной игре со счетом 3:1.

«У меня нет слов», сказал тренер Феликс Санчес Бас сразу после игры. «У нас была выдающаяся команда, и мы много работали».

Комада Катара, темная лошадка Кубка Азии 2019 года, выиграла турнир и пропустила всего один гол (в финальной игре).

Естественно, что футболистов уже практически носят на руках в родном Катаре. Вратарь Саад эль-Шиб получил 10 000 долларов США за лучшую вратарскую награду турнира, в то время как Альмоз Али получил награду главного голкипера - также стоимостью 10 000 долларов США - за свои рекордные девять голов в турнире и получил чек на 30 000 долларов США как самый ценный игрок.

Совсем другое настроение царит у хозяев турнира, то есть ОАЭ. Достаточно сказать, что ни один высокопоставленный руководитель из ОАЭ не присутствовал, чтобы вручить медали победившей катарской футбольной команде на церемонии закрытия Кубка Азии 2019 года.

Согласно сообщениям, в последнюю минуту были также отменены тщательно продуманные планы по участию некоторых из крупнейших поп-звезд региона, включая Хуссейна аль-Джасми.

Если бы выиграла другая команда, вполне вероятно, что наследный принц ОАЭ Мухаммад бин Зайед лично вручал бы главный приз на ведущем престижном футбольном событии континента.



Напомним, что на турнире практически отсутствовали болельщики из Катара. Даже самой команде не разрешили лететь прямо в ОАЭ, и ей пришлось путешествовать через Кувейт. Лишь небольшая группа фанатов из Омана поддерживала катарцев на протяжении всего турнира.

Именно к этим фанатам бросились футболисты с подиума, где им вручали призы, а несколько футболистов махали флагами Омана вместе с флагами Катара, благодаря болельщиков.

Ранее эмиратовцы выкупили 18 000 билетов на игру в полуфинале, чтобы увериться, что ни один катарский болельщик на попадет на стадион.

Трофей вручал команде Катара президент ФИФА Джанни Инфантино Государственный гимн Катара тоже не звучал, как это обычно бывает в таких случаях.

В общем, как мы уже писали, заливский футбол остается таким же токсичным и нездоровым, как и заливская политика.