В Чечне детей предпочитают называть мусульманскими именами

В Чечне все большей популярностью пользуются мусульманские (то есть, в данном случае, арабские) имена, и все менее популярны чеченские имена. Об этом сообщает издание «Чечня сегодня».

Вопреки тенденциям прошлых лет, когда детей называли либо традиционными чеченскими именами, такими как Леча (орел) или Лема (лев), а также модными именами героев сериалов (Марианна, Сюзанна и т. д.) сегодня родители предпочитают своих называть детей именами, связанными с Исламом. Прежде всего это имена пророков, их родственников и сподвижников.

Согласно данным Ленинского отдела записи актов гражданского состояния города Грозный, в 2018 году наиболее часто мальчиков нарекали именем Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветствует!). На втором по популярности месте имя Абдуллах — так звали отца Пророка, мир ему. Что касается женских имен, то здесь наиболее часто встречается мусульманское имя Сафия, смысл которого переводится как «чистая» и «непорочная» - так звали одну из жен Пророка, мир ему.

Примерно такой же список имен находится в топе и в других ЗАГСах Грозного, разве что в Старопромысловском районе самым популярным женским именем оказалась Хадиджа (тоже имя жены Пророка, мир ему).

"Анализируя списки имен, которыми нарекают родители своих детей, мы приходим к выводу, что чеченские имена постепенно исчезают. Родители предпочитают давать своим детям мусульманские имена. Возможно, со временем это приведет к тому, что исконно чеченские имена перестанут использоваться и исчезнут. Но пока есть и те, кто нарекает своих детей в честь дедов и прадедов, дабы сохранить культуру народа" — сообщает для ресурса «Чечня сегодня» начальница Старопромысловского отдела ЗАГСа Хасимат Ахмедова.