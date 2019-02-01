В самарском суде прошло слушание по делу о переводах Корана



31 января в Красноглинском районном суде Самары прошло очередное слушание по делу о признании трех мусульманских книг экстремистскими материалами. Это книги Абуль-Фидаа Исмаил ибн Умар ибн Касир ад-Димашки "Тафсир аль Куран аль-Азым", "Комментарий к Великому Корану Мухтасар" (Махачкала: Китаб, 2013-2014. Т. 2, 3) автора Абд ар-Рахман бин Насира и "Толкование Священного Корана. Облегчение от Великодушного и Милостивого. Перевод с арабского" (М. Эксмо-Умма, 2014. Т. 1, 3). Всего заместитель прокурора Самарской области Андрей Шевцов в своём иске потребовал запретить три издания, выпущенных издательствами "Китаб", "Эксмо" и "Издатель Эжаев А.К.".

Адвокаты, участвующие в процессе, предложили провести независимую экспертизу текстов с участием религиоведа, лингвиста и психолога. Федеральный судья Ирина Щетинкиа заявила о назначении в Казани новой экспертизы всех трех текстов. Вот что рассказал адвокат Равиль Тугушев изданию Idel.Реалии:

—​ Суд назначил экспертное учреждение по своему усмотрению, отклонив те, что были предложены нами. Вопросы экспертам тоже были скорректированы. Пока мы анализируем определение суда, но в целом оцениваем то, что экспертиза назначена в мусульманском регионе, положительно. До окончания экспертизы дело приостановлено. Это не первое подобное дело, в котором я принимаю участие. До этого нам удавалось получать положительный результат. По этому процессу я пока не готов делать какие-либо прогнозы. Посмотрим, что покажет экспертиза.

Издание также сообщает, что психолого-лингво-религиоведческая экспертиза поручена экспертам-специалистам АНО "Казанский межрегиональный центр экспертиз". Как сообщают адвокаты, стоимость экспертизы им обойдется теперь гораздо дороже, чем могла бы обойтись в предложенных ими учреждениях, но судья выбрала самое дорогое учреждение.

Как сообщил Равиль Тугушев дело приостановлено на 60 дней, но скорее всего выделенного времени казанским специалистам будет не достаточно для осуществления экспертизы, поэтому дата следующего заседания, вероятно, будет отсрочена на больший срок.