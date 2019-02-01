В Чечне скончалась самая пожилая жительница Земли — ей было почти 130 лет

В Чечне скончалась самая пожилая жительница Российской Федерации - Коку Истамбулова. Она родилась в 1889 году — в царствование императора Александра III. Чтобы было понятно, она старше чем например, Хрущев или Брежнев, люди из казалось бы уже совершенно ушедшей эпохи.

В мае 2018 года Пенсионный фонд России сообщил, что самая пожилая пенсионерка России живет в Чеченской республике. Впрочем, скорее всего, она была самой пожилой женщиной на Земле вообще, об этом написал даже британский таблоид Daily Mail. Возраст женщины был документально зафиксирован, у нее имелся паспорт, где указан только год рождения, число и месяц неизвестны. Жила она в родовом селе Братском (Надтеречный район) со своим внуком Ильясом Абубакаровым.

"Со здоровьем все в порядке было, беспокоило только давление. Ей неожиданно стало плохо, жаловалась, что тяжело дышать, вызвали врача, сделали уколы, но спасти не смогли. Через некоторое время она умерла", – рассказывает внук, добавив, что женщину похоронили 27 января в родном селе.

Женщина, пожившая в трех столетиях, вспоминала и тяжелую работу в поле и годы депортации, когда в казахстанской ссылке умерли двое ее сыновей. Свое долголетие она считала скорее наказанием - все таки все ее дети умерли у нее глазах (скончавшаяся не так давно дочь дожила до 105 лет). Но до самого конца жизни Коку Истамбулова продолжала совершать пятикратный намаз. Да смилуется над ней Всевышний и да введет ее в сады Рая.