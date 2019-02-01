В Йемене стороны конфликта встретятся для переговоров в море

Представители арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и повстанцев-хуситов проведут встречу в море, чтобы попытаться покончить с разногласиями по поводу нестабильного перемирия в портовом городе Худейда — главном пункте мирного процесса при посредничестве ООН, сообщили дипломаты в четверг.

План был раскрыт во время брифинга за закрытыми дверями в Совете Безопасности Патриком Каммартом, бывшим главой миссии ООН по наблюдению в Йемене.

Из сообщений стало ясно, что встреча на море была предложена, потому что стороны не смогли договориться о том, где бы им собраться на суше. Этот факт демонстрирует степень разногласий между враждующими сторонами и насколько ожесточенно оспаривается территория в Худейде, ее окрестностях и в ее мухафазе (провинции).

«В ближайшие дни состоится встреча на корабле», - заявил журналистам постоянный представитель Кувейта в ООН Мансур Аль-Утайби после окончания консультаций по Йемену, ссылаясь на то, что сказал Каммарт.

«Он был оптимистичен по поводу того, что соглашение удержится. Могу сказать, что Совет един в этом послании. Здесь и там есть нарушения... но это послание, которое мы услышали сегодня », - добавил Аль-Утайби о прекращении огня.

Перемирие стало главным достижением мирных переговоров, состоявшихся в декабре в Швеции, которые завершились сделкой, известной как Стокгольмское соглашение.

Каммар, отставной голландский генерал, председательствовал на двух заседаниях совместного Координационного комитета по перераспределению, созданного для обеспечения того, чтобы соглашение о прекращении огня, которое официально вступило в силу 18 декабря, было принято обеими сторонами.

Но комитет не созывался в течение трех недель после того, как перемирие неоднократно нарушалось.

Главный спорный вопрос заключается в том, как каждая сторона может заменить свои соответствующие войска и бойцов в городе и его окрестностях взаимно согласованными местными силами. Цель состоит в том, чтобы ООН затем наблюдала за операциями в порту Худейды, главном маршруте въезда в Йемен, для оказания помощи и жизненно важных поставок, и в двух других портах, чтобы ускорить столь необходимые усилия по оказанию гуманитарной помощи. Напомним, что по оценкам, 80 процентов йеменцев страдают сейчас от голода.