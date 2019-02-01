Глава Палестинской администрации провел переговоры с израильской делегацией о создании двух государств

Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас вчера встретился с израильской экономической делегацией из фонда «Выход из израильско-палестинского тупика», чтобы провести переговоры по решению проблемы двух государств.

На встрече Аббас подчеркнул, что палестинское руководство «активно» работает над достижением решения о создании двух государств, которое предусматривает создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Со своей стороны глава делегации Шмуэль Мейтар отметил, что «большинство израильтян», а также экономисты его фонда поддерживают решение о двух государствах.

На встрече присутствовали Зиад Абу Амр, член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), заместитель премьер-министра и министр информации Палестинской администрации (ПА) Набиль Абу Рудейнах, а также член ЦК ФАТХ и председатель Комитета по связям с израильским обществом Мухаммед Мадани.

«Выход из израильско-палестинского тупика» способствует повышению шансов на достижение мирного соглашения между палестинцами и израильтянами на основе решения о создании двух государств. Он также направлен на то, чтобы подчеркнуть существование палестинского партнера в достижении решения о двух государствах.

Не совсем ясно, насколько представительным и действительно влиятельным является этот фонд. Может вполне случиться так, что это лишь очередная секта вроде «Натурей Карта», на которых любят ссылаться как на «правильных евреев». Но в любом случае, переговоры Палестинской администрации с различными сегментами израильского общества могут быть полезны с долгосрочной точки зрения.