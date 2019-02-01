Сирийцы в Дераа протестуют против армейского призыва

На этой неделе десятки сирийцев провели митинг в южном городе Дараа, чтобы выразить протест против военного призыва, навязанного режимом Башара аль-Асада, в то время как разочарование по поводу правительственных репрессий в бывшем оплоте оппозиции растет.

Во вторник десятки демонстрантов, в основном молодые люди, собрались, чтобы осудить рейды спецслужб на их дома, а также продолжающуюся кампанию произвольных арестов и насильственной вербовки. Они призвали правительство соблюдать условия соглашения о примирении, подписанного в июле прошлого года, когда оппозиционные силы отказались от контроля над районом и отступили в обмен на мир и безопасность мирных жителей, оставшихся за ними.

Согласно местным источникам, последние протесты были вызваны тем, что сотни молодых людей из города Нава в сельской местности Дераа прибыли в центры вербовки в понедельник после того, как спецслужбы пригрозили расправой с ними и их семьями, если они не явятся на военную службу.

Соглашение о примирении, заключенное между асадитским правительством и оппозицией в прошлом году, предусматривало шестимесячный период, за который должны были быть выполнены первоначальные условия соглашения. Теперь, уже в начале февраля, жители все еще жалуются на призыв и безудержные аресты. По данным Управления документации мучеников Дераа, с июля было арестовано не менее 132 человек; 26 умерли в результате пыток в заключении.

У некоторых сторонников оппозиции также было конфисковано имущество, из-за обвинений в поддержке терроризма. Многочисленные активисты, члены местных советов и гуманитарные работники, в том числе те, кто работал с ООН, а также члены их семей оказались лишены своего имущества согласно печально известному Закону 10.

Юристы и неправительственные организации осудили Закон 10 как нарушение права собственности, защищенного международным правом; активисты говорят, что этот шаг является актом мести тем, кто поддерживал революцию, и напоминают, что подобная же политика проводилась бывшим президентом Хафезом Асадом в 1980-х годах.

Соглашение о примирении также не признало предыдущие указы, изданные как сирийским временным правительством, так и сирийской коалицией, которая управляла провинцией в течение последних семи лет. Без принятия нового законодательства это привело к прекращению работы многих государственных служб, в том числе некоторых университетов, поскольку школы в других частях страны не признавали сертификаты, полученные при оппозиционных гражданских властях в Дераа.

Демонстрации против режима стали все более распространенным явлением на юге страны, который до сих пор считается «колыбелью революции».

Хотя жесткое присутствие асадитских силовиков в Дераа помешало значительному росту митингов, правительство не смогло полностью подавить сопротивление. В ноябре появились сообщения о формировании небольшой оппозиционной группы «Народное сопротивление Дераа» с заявленной целью освобождения юга страны от сил режима и союзных иранских ополченцев. Сообщается, что группа начала проводить партизанские атаки по всей провинции, нацеливаясь в основном на асадитских силовиков.

Антиправительственные граффити также начали появляться на стенах в нескольких городах и деревнях, отмечая восстание в Сирии с такими лозунгами, как «Революция продолжается» и «Долой партию БААС».

Война в Сирии, которая приближается к своему девятому году, привела к гибели более 560 000 человек, подавляющее большинство которых убиты силами режима и его союзниками.